'Çirkin' ve 'koca popolu' demişlerdi, şimdi görenler tanıyamıyor

Celine çocukluk dönemlerinde ''çirkin'' ve ''koca popolu'' olduğunu söylenerek çevresi tarafından sürekli zorbalıklara uğramış.

İsviçre'de yaşayan Celine Centino tüm bu zorbalıklardan bıkmış ve estetik olma kararını alarak buna çözüm bulmuş. Bu kararı için para biriktirmeye karar veren Celine 2013 yılında başladığı estetik operasyonlarıyla göğüs estetiği, burun ameliyatı, yanak, çene ve dudak dolgusu yaptırarak farklı bir kişi haline gelmiş ve tüm bu ameliyatlara yaklaşık 250.000 TL para harcamış.

''Önceden mutlu bir insandım ama birçok insan çirkin olduğumu düşündüğü için mutsuz bir insana dönüştüm.''

''Ben de kendimde beğenmediğim ne varsa değiştirerek tekrar mutlu bir insan olma kararı verdim. Birçok şeyi değiştirebildiğimiz bir zamanda yaşıyoruz bu sebeple kendimi şanslı hissediyorum.''

Celine'nin bu değişimi ona güven verdi!

"Çevremdeki insanların gözünde hep çirkin bir insandım ve onlar için iyi bir insan olduğumun bir önemi yoktu. Artık bu yorumları duymak istemiyordum ve bu sebeple okula gitmek istemiyordum. Çok çalışarak para biriktirdim ve paramı estetik ameliyatları için harcadım."

''Artık geçmişte tüm bu anılar olmadan bu değişimimden dolayı çok iyi hissediyorum!''



