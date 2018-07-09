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Çırpma teli en kolay nasıl temizlenir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

Çırpma teli temizlemesi en zor mutfak gereçlerinden bir tanesidir. İşte hijyenik bir çırpma teli için 5 dakikada temizlik yöntemi.

Çırpma teli en kolay nasıl temizlenir?

Yumurta, kek harcı ya da sos karışımlarını homojen bir şekilde karıştırmak için kullandığımız çırpma telini temizlemek epey bir zahmet istiyor. Hele ki telin birleştiği yerler var ki o kısımlara bulaşık süngerini sokmak imkansız!

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Biz de bu dertten kurtulmak için 3 dakikada çırpma teli temizleyici yöntemi keşfettik. Çırpma telini sıcak sabunlu su dolu bir kaba koyun. Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra çırpma teliyle sabunlu suyu çırpmaya başlayın.

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Çok kısa sürede kurumuş lekelerin telden ayrıldığını göreceksiniz...

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