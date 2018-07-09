Çırpma teli en kolay nasıl temizlenir?

Çırpma teli temizlemesi en zor mutfak gereçlerinden bir tanesidir. İşte hijyenik bir çırpma teli için 5 dakikada temizlik yöntemi.
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Yumurta, kek harcı ya da sos karışımlarını homojen bir şekilde karıştırmak için kullandığımız çırpma telini temizlemek epey bir zahmet istiyor. Hele ki telin birleştiği yerler var ki o kısımlara bulaşık süngerini sokmak imkansız!
Biz de bu dertten kurtulmak için 3 dakikada çırpma teli temizleyici yöntemi keşfettik. Çırpma telini sıcak sabunlu su dolu bir kaba koyun. Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra çırpma teliyle sabunlu suyu çırpmaya başlayın.
Çok kısa sürede kurumuş lekelerin telden ayrıldığını göreceksiniz...
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