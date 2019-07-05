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Çiseli Şelalesi turistlerin gözdesi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 05.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Ordu'nun Aybastı İlçesi'nde bulunan Perşembe Yaylası'ndaki Çiseli Şelalesi ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında. Bin 500 metre yükseklikteki yaylada bulunan şelale doğal güzellikleriyle turistlerin gözdesi oldu.

Çiseli Şelalesi turistlerin gözdesi
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Perşembe Yaylası'ndaki Çiseli Şelalesi, faunasıyla ilgi çekiyor. Yaylada menderesleri oluşturan göletten çıkan akarsular, Kümbet deresinde toplanarak, buradan 3 kilometre aşağısındaki şelaleden dökülüyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelale, yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktası oluyor.

Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Tokat'tan arkadaşlarıyla şelaleyi gezmeye gelen Seyit Ahmet Pehlivan, doğa harikası manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini belirterek, "Buraya okul gezisi için etkinlik kapsamında geldik. Yaylayı gezerken burayı da gördük. Gerçekten doğa harikası, saklı cennet denilecek yerlerden bir tanesi. Çok beğendik, en kısa zamanda tekrar gelmeyi düşünüyoruz" dedi. Eşi, çocukları ve torunlarıyla şelaleyi gezen Firdes Kayhan (75) ise "Şelale gürül gürül akıyor. Şelalenin yanında kurt gelir diye fazla kalamadım. Herkes gelsin burayı görsün. Yayla yayla, oba oba kaç senedir geziyorum. Burayı da ilk defa gördüm çok güzelmiş" diye konuştu.

Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Arkadaşlarıyla şelalede piknik yapan Beytullah Öztürk de manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini, ulaşımın kolay olması nedeniyle şelalenin yoğun şekilde ziyaret edildiğini söyledi.

Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

(DHA)

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Çiseli Şelalesi Perşembe Yaylası ordu

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