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Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Avustralya, dünyaca ünlü şirketten tavuk aldıktan sonra pişman olan gencin gördüğü çiğ kalbi konuşuyor.

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Dünyaca ünlü fast-food zincirinin Avustralya şubesinden tavuk alan 21 yaşındaki Timothy, gördüğü şey karşısında şaşkına döndü.

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Melbourne kentinde yaşanan olayda, kızarmış çıtır tavukların arasından çiğ tavuk kalbi çıktı.

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Tavuk zincirinin Facebook sayfasında karşılaştığı manzarayı paylaşan Timothy, infiale neden oldu.

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Şirket Avustralyalı gençten özür dileyerek parasını iade etti.

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Anahtar Kelimeler:
fast food tavuk kanadı

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