Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!
Eren Kuyucubaşı
KEŞFET
HABERLERİ
|
18.09.2018 13:55 | Son Güncelleme
Avustralya, dünyaca ünlü şirketten tavuk aldıktan sonra pişman olan gencin gördüğü çiğ kalbi konuşuyor.
Dünyaca ünlü fast-food zincirinin Avustralya şubesinden tavuk alan 21 yaşındaki Timothy, gördüğü şey karşısında şaşkına döndü.
Melbourne kentinde yaşanan olayda, kızarmış çıtır tavukların arasından çiğ tavuk kalbi çıktı.
Tavuk zincirinin Facebook sayfasında karşılaştığı manzarayı paylaşan Timothy, infiale neden oldu.
Şirket Avustralyalı gençten özür dileyerek parasını iade etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum