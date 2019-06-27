Çitle çevrilen evlerine merdivenle girip çıkıyorlar!

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde Ali Gülkafa, 3 yıl önce belediyenin ihaleye çıkardığı arsayı alarak üzerine tek katlı ev inşa etti. Evde eşi Sündüz Gülkafa (63) ile birlikte oturan Ali Gülkafa, bir süre sonra arsanın bitişiğine duvar ördü. Ördüğü duvarla arsanın sınırlarını genişleten Gülkafa, belediyeye ait arsayı izinsiz kullanmaya başladı. Durumu öğrenen belediye görevlileri, aileyi duvarı yıkmaları yönünde uyardı ancak duvar yıkılmadı. Belediye ekipleri de ambar inşaatı başlattıkları arsada Gülkafa'nın evine giden yolu beton direkler dikerek, çitle çevirmeye başladı. Gülkafa ailesi de yolu kesilen ve evlerine ördükleri duvardan merdivenle inip çıkmak zorunda kalıyor. Ailenin yola ulaşmak için en kısa güzergah olan merdiveni kullandığı belirtildi.

Ali Gülkafa, yolun geçtiği arsanın belediyeye ait olduğunu belirterek, "Ben oraya bir duvar ördüm diye belediye yolu kapattı. 'Nasıl evime gidip geleceğim' diye sordum. Bana 'Sana yol yok, izinsiz ördüğün duvardan inip çıkarsın' dediler. Eve eşimle, merdivenle ne kadar inip çıkabilirim ki? Burada mağduriyet yaşıyoruz" dedi.