Cittaslow Uzundere'de turizm potansiyeli arttırılıyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce 4 yıl önce "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen cittaslow Uzundere'de, yeni yapılan ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve restoranlar yapılan Tortum Şelalesi, doğa harikası Yedigöller'deki bungalov evler ile Tortum Gölü kenarına inşa edilen seyir terası gibi turizm yatırımlarıyla yılın 365 günü yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması hedefleniyor. Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Uzundere ilçesindeki dünyaca ünlü Tortum Şelalesi'ne önemli turizm yatırımları gerçekleştirildi. Çevresine kısa süre önce yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin rahatlıkla şelaleyi görebileceği seyir terasları, dinlenme ve gezinti alanları, restoranlar ve hediyelik eşya alışverişi yapılabilecek işyerleri ile otopark yapılan Tortum Şelalesi, özellikle gece gezilebilmesi için inşa edilen aydınlatma sistemiyle bir başka güzelliğe büründü.

CİTTASLOW UZUNDERE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE ADAY GÖSTERİLDİ UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan ve deniz seviyesinden bin metre yükseklikte yer alan 21 metre genişlikte ve 48 metre yükseklikteki şelale, yenilenen yüzüyle gece gündüz ziyaretçilerini ağırlıyor. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlere şırıl şırıl akan suları ile huzur veren şelale ile yakınından geçen aynı kara yolu kenarındaki Yedigöller de ayrı bir güzellik sunuyor. Dört mevsim ayrı renge bürünen çevredeki ağaçlar ve vadideki göller ile ziyaretçilerini etkileyen bölgede yine devletin katkılarıyla turistik bungalov evler inşa ediliyor. Ana yapıları tamamlanan doğaya uygun evler ile turistlere yörede dinlenme ve konaklama imkanı da sunulacak. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırında yer alan ve Karadeniz ikliminin hakim olduğu Erzurum'un Uzundere ilçesinin en önemli doğal güzelliklerinin başında gelen Tortum Gölü'nü kuş bakışı gören aynı güzergahtaki seyir terası da yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor. Ziyaretçilerin seyir terasından gölü ve çevreyi izledikten sonra çay içerek dinlenebilecekleri bir işletme de olan bu alan konuklarına bambaşka manzara sunuyor.