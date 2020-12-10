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Cittaslow Uzundere'de turizm potansiyeli arttırılıyor

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 10.12.2020 10:13 | Son Güncelleme:
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Cittaslow Uzundere'de turizm potansiyeli arttırılıyor

Erzurum'un Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırındaki ilçesi cittaslow Uzundere "Türkiye'nin 11. sakin kenti" ünvanına sahip. Işıklandırma, çevre düzenlemesi ve restoranlar yapılan Tortum Şelalesi, doğa harikası Yedigöller'deki bungalov evler ile Tortum Gölü kenarına inşa edilen seyir terası gibi turizm yatırımlarıyla yılın her günü turistleri cezbediyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce 4 yıl önce "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen cittaslow Uzundere'de, yeni yapılan ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve restoranlar yapılan Tortum Şelalesi, doğa harikası Yedigöller'deki bungalov evler ile Tortum Gölü kenarına inşa edilen seyir terası gibi turizm yatırımlarıyla yılın 365 günü yerli ve yabancı turistlerin ağırlanması hedefleniyor.

Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Uzundere ilçesindeki dünyaca ünlü Tortum Şelalesi'ne önemli turizm yatırımları gerçekleştirildi.

uzundere yedigöller

Çevresine kısa süre önce yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin rahatlıkla şelaleyi görebileceği seyir terasları, dinlenme ve gezinti alanları, restoranlar ve hediyelik eşya alışverişi yapılabilecek işyerleri ile otopark yapılan Tortum Şelalesi, özellikle gece gezilebilmesi için inşa edilen aydınlatma sistemiyle bir başka güzelliğe büründü.

CİTTASLOW UZUNDERE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE ADAY GÖSTERİLDİ

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde bulunan ve deniz seviyesinden bin metre yükseklikte yer alan 21 metre genişlikte ve 48 metre yükseklikteki şelale, yenilenen yüzüyle gece gündüz ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlere şırıl şırıl akan suları ile huzur veren şelale ile yakınından geçen aynı kara yolu kenarındaki Yedigöller de ayrı bir güzellik sunuyor.

sakin kent uzundere

Dört mevsim ayrı renge bürünen çevredeki ağaçlar ve vadideki göller ile ziyaretçilerini etkileyen bölgede yine devletin katkılarıyla turistik bungalov evler inşa ediliyor.

Ana yapıları tamamlanan doğaya uygun evler ile turistlere yörede dinlenme ve konaklama imkanı da sunulacak.

cittaslow uzundere

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırında yer alan ve Karadeniz ikliminin hakim olduğu Erzurum'un Uzundere ilçesinin en önemli doğal güzelliklerinin başında gelen Tortum Gölü'nü kuş bakışı gören aynı güzergahtaki seyir terası da yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Ziyaretçilerin seyir terasından gölü ve çevreyi izledikten sonra çay içerek dinlenebilecekleri bir işletme de olan bu alan konuklarına bambaşka manzara sunuyor.

CİTTASLOW UZUNDERE'DE KALABALIKTAN UZAK GEZİNTİ

Sakin yapısıyla dikkati çeken Uzundere, gerek Tortum Şelalesi ve Uzungöller'deki turizm yatırımları, gerekse Tortum Gölü kenarına inşa edilen seyir terasıyla bir turizm destinasyonu olan bu bölgede, corona virüs salgınının yaşandığı şu sıralar kalabalıktan uzaklaşıp dinlenme ve gezinti yapmak isteyenleri konuk ediyor.

erzurum uzundere yedigöller

Doğal güzellikleri dışında çeşitli sportif etkinlikler ile de her mevsim turist çeken ilçe, pandemi dönemi başta olmak üzere yılın 365 günü yenilenen yüzü, temiz havası ile muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmak istiyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Uzundere'de doğa harikası alanların her biri için ayrı proje hazırlandığını ve pandemiye rağmen projeleri tek tek hayata geçirdiklerini aktardı.

CİTTASLOW UZUNDERE'NİN YEDİGÖLLER'İ TURİSTLERİ BÜYÜLEYECEK

erzurum uzundere

Yedigöller'in doğal güzelliğine dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Tortum Şelalesi ile aynı alandaki Yedigöller'de rakım 600 civarında. Vadideki evlerin arasından su çıkıyor. Burada da alternatif güzergahlar yapıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar vasıtasıyla Yedigöller ve Tortum Şelalesi'ni kapsayan projede 8,5 milyon liralık yatırıma başlıyoruz. Yeni tesisler, yeni rekreasyon alanları yapıyoruz. Yatırım programına girdi. Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi ve diğer paydaşlarımızla ortak güzel projeler yaptık ve hayata geçiriyoruz. Yedigöller'de bir işletmecimiz var ve turizmle ilgilenen hemşerimizle burada güzel çalışmalar yaptık. TKDK desteği ile yaptığımız bungalov evlerle projeye destek sağladık. Aynı yerde alabalık çiftliği var, oraya yine TKDK üzerinden destek sağladık"

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Memiş, Tortum Gölü kenarında daha önce yapılan cam seyir terasının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirtti.

Cam terasın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle yapıldığını hatırlatan Memiş, Türkiye'de özellikleri bakımından ilk ve tek olan 12,3 metre uzunluğunda, 545 metrekare kapalı, 565 metrekare açık alana sahip terasın Uzundere'de hedeflenen alternatif turizm için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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