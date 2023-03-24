Çizgi Film (Animasyon) mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Sosyal bilimler ve iletişim ile yakından ilişkili olan Çizgi Film (Animasyon) Bölümü, kişilerin animasyon tasarımı ile iletişim stratejileri üzerine gelişmelerini sağlar. Dolayısıyla bu bölümden mezun olan kişiler, özel sektörde ya da kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda pek çok alanda iş bulabilir. İletişim ve reklamcılığın iş dünyasındaki önemi düşünüldüğü zaman gelişen teknolojiyle birlikte Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunlarına gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Akademik alanda ilerlemeyi tercih edebilen Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunları bunun yanı sıra ajanslarda ve şirketlerde de iş bulabilir.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü nedir?

Sözel puan türü ile tercih edilebilen bir bölüm olan Çizgi Film (Animasyon), geleneksel ve dijital animasyona yönelik eğitimlerin verildiği akademik disiplinlerdendir. Bu bölümde animasyon tasarımına yönelik temel beceriler edinilir. Ayrıca Çizgi Film (Animasyon) Bölümünün bazı üniversitelerde Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde iken bazı üniversitelerde de İletişim Fakültesi kapsamında olduğu belirtilebilir.

Öğrencilere teorik ve uygulamalı derslerin verildiği Çizgi Film (Animasyon) Bölümü, farklı disiplinler ile de ilişkilidir. Çünkü bilim ve sanat kapsamında animasyon tasarımlarının yaygın olarak kullanıldığı bilinir. Dolayısıyla iletişim tekniklerinin geçmişine yönelik kuramların öğrenildiği Çizgi Film (Animasyon) Bölümünde, geleceğe yönelik yenilikçi teknikler de incelenir. Bu bölümün temel amacı ise gerek akademik kadrolarda gerek ise özel sektörde çalışacak olan donanımlı animasyon tasarımcılarının yetiştirilmesidir.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

4 yıllık bir lisans bölümü olan Çizgi Film (Animasyon), animasyon teknikleri konusunda gelişmiş olan uzmanların yetiştirilmesini sağlar. Bu bölüme kabul edilen öğrenciler, 8 yarıyıl boyunca hem geleneksel hem de dijital animasyona yönelik çeşitli dersler alır. 8 yarıyılın sonunda Çizgi Film (Animasyon) Bölümünün derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ise mezuniyet belgelerini almaya hak kazanır.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü dersleri nelerdir?

Pek çok alanda iş bulabilen Çizgi Film (Animasyon) Bölümü öğrencileri, 8 yarıyıllık eğitim süreçleri boyunca çeşitli dersler alarak kendilerini geliştirir. Bu bölüm iletişim fakültesinin diğer disiplinleri ile de ilişkili olduğu için Çizgi Film (Animasyon) derslerinin çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Söz konusu bölümde eğitim görmeye başlayan öğrenciler, ilk senelerinde daha çok iletişim ve sosyal bilimler kapsamındaki dersleri alır. İkinci senede de öğrencilere uygulamalı derslere katılım sağlama şansının sunulduğu bilinir.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümündeki 3. eğitim yılına geçiş yapan öğrenciler, müfredat kapsamında yer alan teorik ve uygulamalı derslerle kendilerini geliştirmeyi sürdürür. Yine bu bölümün son senesinde de animasyon tasarımına yönelik uygulama ağırlıklı derslerin açıldığı söylenebilir. Bununla beraber senelere göre Çizgi Film (Animasyon) Bölümü derslerinin nasıl bir gelişim gösterdiği gibi bu bölümün derslerinin isimlerinin de sıklıkla araştırıldığı bilinir. Dolayısıyla Çizgi Film (Animasyon) Bölümünün temel dersleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Animasyon Desen, Çizgi Film Teknikleri

3 Boyutlu Işık ve Renk, 3 Boyutlu Modelleme

Animasyon Genel Tasarım, Bilgisayar Destekli Görsel Tasarım

2 Boyutlu Bilgisayar Animasyon Tasarımı, Çizgi Filmde Sahne Tasarımı

Bilgisayar Yardımı ile 3 Boyutlu Animasyon Tasarımı, Sayısal Kurgu

Çizgi Film (Animasyon) mezunları ne iş yapar?

Akademik alanda ve iş dünyasındaki farklı çalışma alanlarında dijital dönüşüme yönelik esintilerin hissedildiği bilinir. Dolayısıyla çizgi film ve animasyon konusunda tecrübeli olan çalışanlara olan ihtiyaç da artış göstermektedir. Bu bağlamda Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunlarının gerek animasyon üretim sürecinde gerek ise iletişim stratejilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı söylenebilir. Ayrıca Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunları, yüksek lisans yaparak akademik alanda geleceğin yeteneklerini ortaya çıkarma ve eğitme konusunda da görev alabilir.

Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunları hangi alanda çalıştıklarına bağlı olarak farklı projelere imza atabilir. Bu projeler arasında dijital platformlarda, iş hayatında ya da farklı sanat dallarında animasyon ve çizgi film üretimi başta gelir. Yine oyun dünyasındaki hızlı gelişim ve bu alana olan ilgi artışı düşünüldüğü zaman Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunlarının oyun şirketlerinde de çalışabildikleri belirtilebilir.

Çizgi Film (Animasyon) mezunları iş imkânları nelerdir?

Lisans eğitimini Çizgi Film ve Animasyon Bölümünde tamamlayan kişiler, oyun sektöründe ya da özel şirketlerde çalışabilir. Bununla beraber Çizgi Film ve Animasyon bölümünden mezun olan kişilerin eğitmen de olabildikleri bilinir. Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunlarının iş imkânları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

3D sanatçı

Dijital sanatçı

Tasarımcı

Grafik tasarımcı

Sanat danışmanı

Reklam tasarımcısı

Öğretici eleman

Çizgi Film (Animasyon) mezunları nerelerde çalışır?

Üniversitede Çizgi Film ve Animasyon Bölümünü tercih ederek 4 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kişilerin farklı iş alanlarında çalışabildiği bilinir. Çalışma hayatına akademik alanda başlayabilen Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunları özel sektörde de farklı alanlarda iş bulabilir. Bu bağlamda Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunlarının çalışabildikleri iş alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Reklam ajansları

Oyun firmaları

Grafik tasarım şirketleri

Üniversiteler ve özel eğitim kurumları

Müzik ve film şirketleri

Sanat dükkanları ve müzeler

Radyo televizyon kuruluşları

Çizgi Film (Animasyon) mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Pek çok kişi Çizgi Film (Animasyon) Bölümünden mezun olduğu takdirde kamuda iş olanaklarının kısıtlı olduğunu düşünür. Ancak bu bölümden mezun olan bireylerin pek çok kamu kuruluşunda görev alabildiği bilinir. Devlete bağlı olan kurum ve kuruluşların reklamcılık ve iletişim alanlarındaki ilgili pozisyonlarda Çizgi Film (Animasyon) mezunlarının iş bulmaları mümkündür. Yine bakanlıkların iletişim ve sosyal medya yönetimi gibi çalışma alanlarında da Çizgi Film (Animasyon) mezunlarının iş hayatına atılmaları olasıdır.

Çizgi Film (Animasyon) mezunlarının özel sektörde iş olanakları var mıdır?

Eğitim, sağlık, bilim, reklamcılık, iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım gibi pek çok sektörde Çizgi Film (Animasyon) Bölümü mezunlarının iş bulmaları söz konusudur. Çünkü Çizgi Film (Animasyon) Bölümünden mezun olan kişiler, tasarım ve iletişim konusunda uzmanlaşmış hale gelir. Dolayısıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren pek çok ajans ya da şirkette Çizgi Film (Animasyon) mezunları için uygun olan pozisyonlar mevcuttur.

Yine özel reklam ajanslarında, müzik ve film şirketlerinde ya da oyun firmalarında Çizgi Film (Animasyon) Bölümünden mezun olan kişilerin yeteneklerini sergilemeleri olasıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler, tasarım ve iletişim üzerine projeler üretmek üzere animasyon tasarımcısı ya da görsel efekt uzmanı olarak çalışma hayatına atılabilir.

