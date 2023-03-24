Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Türkiye'de farklı üniversitelerde iki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans programı şeklinde programları bulunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi oldukça kapsamlı bir bölümdür. Sosyoloji, psikoloji ve anatomi gibi derslerin bulunduğu bu programda öğrencilere çocuk ve aile ile ilişkili olan pek çok alanda eğitim verilir. Öğrencilere mezun olmadan önce staj yapma olanağının da sunulduğu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünün mezunları gerek özel sektörde gerek ise kamuda iş bulabilir. Oyun ablası, anaokulu öğretmeni ve özel eğitim personeli bu bölümünün mezunlarının görev alabildikleri iş olanakları arasında yer alır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü nedir?

Günümüzde bilinirliği artmaya devam eden Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, topluma hizmet sunan çocuk gelişimi eğitimcilerinin yetiştirilmesi için oluşturulan bir programdır. Bu programın temel amacı 0-18 yaş arasındaki bireyleri belli açılardan gözlemleyen ve bu çocuklara eğitim veren eğitmenlerin yetiştirilmesidir. Yani belirtilen yaş aralığındaki çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin bilimsel olarak incelenmesi konusunda çocuk gelişimi eğitimcileri görev alır.

Bununla beraber pek çok kişinin sorguladığı "Çocuk Gelişimi ile Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümleri arasındaki fark nedir?" sorusuna da yanıt verilmelidir. Sıklıkla sorgulanan bu soruya konu olan iki bölümün de aynı eğitim ve öğretileri kapsadığı söylenebilir. Yani bu iki bölümden mezun olan kişiler, çocuk gelişimi eğitmeni olarak iş bulabilir.

Çocuk gelişimi nedir?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi programının temel ilkelerinin anlaşılır kılınabilmesi için çocuk gelişiminin ne olduğunun da açıklanmasında fayda vardır. Bu bağlamda çocuk gelişiminin, kişilerin erken ve orta çocukluk ile ergenlik çağlarında psikososyal gelişim evrelerinin sistematik olarak incelenmesini kapsadığı söylenebilir. Yani çocuk gelişimi disiplini kapsamında, bir bireyin çocukluk döneminde beyin gelişime bağlı olarak gelişen ve ortaya çıkan değişimlerin incelendiği ve araştırıldığı belirtilmelidir. Ayrıca çocuk gelişimi disiplininde gerekli görüldüğü takdirde sosyoloji ve psikoloji ile iş birliği halinde kalındığı da bilinir. Dolayısıyla Çocuk Gelişimi Uzmanları da çocuk gelişimi konusunda uzman almak amacıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde eğitim alır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü dersleri nelerdir?

Mezunlarına pek çok alanda iş olanağı sunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde farklı dersler mevcuttur. Bu programın eğitim süresi ve kapsadığı dersler de bu bağlamda sıklıkla sorgulanır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde eğitim süresince kimya, fizik, matematik ve biyoloji gibi dersler verilir. Bununla beraber bölümde uygulamalı dersler ile staj olanakları da mevcuttur. Kişiler bu bölümde eğitim alırken yuva ve anaokulu pratiği yapma şansı bularak staj programlarına katılabilir. Staj programları sayesinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, mezuniyetleri sonrasında dahil olacakları iş alanlarına dair deneyim kazanır. Bu temel bilgilerin yanı sıra Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde verilen dersler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Anatomi, Bilimsel Araştırma Teknikleri

Psikoloji, Sosyoloji Giriş

Anne- Çocuk Beslenmesi, Yaşam Becerileri

Anne Çocuk Sağlığı, Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim

Oyun ve Oyun Materyalleri, Özel Eğitime Giriş

Bilişsel ve Dil Gelişimi, İlk Yardım

Çocuk Hakları ve Hukuku, Okul Öncesi Eğitim Programları

Üstün Zekâlı Çocuklar ve Eğitimleri, Aile Danışmanlığı

Çocuk Gelişimi Araştırmaları, Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Eğitimleri

Eğitim Felsefesi, Aile İlişkileri

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mezunlarının "Çocuk Gelişimi Eğitimcisi" veya "Çocuk Gelişimi Uzmanı" unvanını aldığı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü için aynı ismi taşıyan iki ayrı üniversite programı mevcuttur. Bunlardan biri iki yıllık ön lisans programı olarak bilinir. Diğer bir Çocuk Gelişimi ve Eğitimi programı ise 4 yıllık lisans programıdır. Bu iki programın içerdiği dersler genel olarak aynıdır. Ancak Çocuk Gelişimi Bölümünün 2 yıllık ön lisans programından mezun olan çocuk gelişimcileri 4 yıllık lisans programından mezun olan bireylerin çalışabildikleri her bir alanda görev alamaz. Bu nedenle özellikle Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden mezun olunca anaokullarında eğitmen olarak çalışmak isteyen kişilerin 4 yıllık lisans programına başvurmalarında fayda vardır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları ne iş yapar?

Çocuk ve aileye yönelik psikolojik, sosyal, fiziksel ve bilişsel olguları inceleyen ve eğitim alanında görev alabilen Çocuk Gelişimi Eğitmenlerinin iş tanımları sıklıkla araştırılır. Bu programda eğitim alıp mezun olan Çocuk Gelişimi Uzmanları normal gelişim gösteren, korunmaya ihtiyacı olan, özel eğitim gereksinimi bulunan ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını gözlemler. Dolayısıyla çocukların motor, öz bakım, zihinsel, dil, sosyal ve duygusal gelişim alanları Çocuk Gelişimi Uzmanları tarafından incelenir. Bununla beraber çocuklara, ailelere, eğitimcilere ve topluma hizmet sunulması konusunda da çocuk gelişimi eğitmenleri rol oynar. Açıklanan bu temel bilgilerin yanı sıra Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarının görev tanımlarında yer alan hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Çocukların 0-18 yaş aralığı boyunca olan gelişim alanlarını gözlemleyerek gelişim düzeylerini saptama

Bireylere gelişim düzeyleri ile uyumlu olan destekleyici eğitim programları hazırlama

Program denetleme ve uygulama

Çocuklara yönelik eğitimsel çevre düzenlemesi yapma

Hazırlanan eğitim programlarının uygunluğunu gözlemleme ve bu programlar konusunda düzenleme yapma

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında rol oynayan kişiler ile ailelere ve ilgili kurumlara bu disiplin hakkında danışmanlık yapma

Toplumu çocuk gelişimi disiplininin temel ilkeleri konusunda bilgilendirme

Aile ve çocuk ile bağlantılı olan belli başlı disiplinlerle iş birliği yaparak çeşitli projeleri hayata geçirme

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları iş imkânları nelerdir?

0-18 yaş aralığındaki bireylere farklı açılardan destek sunma ve bu bireyleri çeşitli eğitim programları ile buluşturma konusunda görev alan çocuk gelişimi eğitmenlerinin iş imkânları oldukça fazladır. Bu bağlamda ilk olarak çocuk gelişimi uzmanlarının hangi mesleklerde göre alabildikleri belirtilmelidir. Çocuk gelişimi eğitmenlerinin çalışabildikleri iş ve görevler şu şekildedir:

Anaokulu eğitim personeli

Oyun ablalığı

Özel eğitim personeli

Rehberlik ve danışmanlık personeli

Okul öncesi öğretmeni (4 yıllık lisans programı mezunları için)

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları nerelerde çalışır?

Üniversite eğitimini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde tamamlayan kişiler farklı iş alanlarında çalışabilir. Dolayısıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunlarının görev alabildikleri iş yerleri de oldukça çeşitlidir. Bu bağlamda çocuk gelişimi uzmanlarının işe girebildikleri kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

Özel ve devlet okulları

Eğitim kurumları

Rehabilitasyon merkezleri

Anaokulları

Aile ve kadın dernekleri

Çocuk Esirgeme Kurumu

Rehberlik ve danışmanlık merkezleri

Rehberlik ve araştırma merkezleri

Halk eğitim merkezleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Kişiler Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden mezun oldukları zaman kamuya bağlı olan farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânı bulur. Bunlar arasında devlete bağlı olan kreşler ve yuvalar yer alır. Ayrıca devlet hastanelerinde ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamuya bağlı olan kurum ve kuruluşlarda çocuk gelişimi uzmanlarının çalışmaları mümkündür. Mezunların bu gibi alanlarda çalışmaları için ise mezun olduktan sonra KPSS sınavının ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları var mı?

Kamu alanında iş olanakları zengin olan çocuk gelişimi eğitmenleri özel sektörde de görev alabilir. Dolayısıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunlarının özel sektördeki anaokullarında ve yuvalarda çalışabildiği belirtilmelidir. Yine bu bölümün mezunları formasyon aldıkları takdirde özel sektörde okul öncesi öğretmenliği de yapabilir. Mezuniyeti sonrasında aile danışmanlığı gibi alanlara yönelik sertifika programlarına yazılarak uzmanlaşan çocuk gelişimi uzmanları, özel sektördeki danışmanlık merkezlerinde de iş bulabilir.