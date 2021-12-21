Çizgi karakterine benzemek için kaburgalarını dahi aldırmıştı! Estetik bağımlısı Pixiee, dönüşümünü geri almak için uğraşıyor

Çizgi film karakteri gibi görünmek istediği için ünlü olan bir kadın, cerrahi prosedürlere tam 119 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 550 bin TL) harcadı. Estetik operasyonlarının sonucunda ince bir bele ve normalin üstünde göğüs ölçülerine sahip olan Pixiee, sayısız estetik operasyon geçirdi. Belinin çevresinin 35 cm olmasını istediğini dile getirerek kaburgalarını aldıran Pixiee, 19. estetik ameliyatı için Türkiye’yi ziyaret etmişti. Türkiye ziyaretinden sonra değişik ülkelerde estetik ameliyat yaptırmaya devam eden Pixiee, sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı.

“NEREDEYSE ÖLÜYORDUM”

Kendisini ünlü yapan estetik operasyonları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Pixiee, son ameliyatı sırasında ciddi komplikasyon yaşadığını anlattı. Takipçilerine seslenen Pixiee, “Estetik yaptırdığım için ünlü biriydim ve uzun bir süre boyunca doktorların bana yaptıkları işlemlerin reklamını yaptım. Ancak son estetik ameliyatım neredeyse hayatımın sona ermesine neden oluyordu. Şimdi İsveç’te ailemin evindeyim ve ameliyat sonrasında oluşan beyin hasarının iyileşmesini bekliyorum” dedi.

Yaşadıklarının kendisi için bir tecrübe olduğunu belirten Pixiee, şimdilerde estetik ameliyatlarla dönüşen vücudunu eski haline çevirmek için çaba gösterdiğini anlattı.



