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Estetik operasyonlarına servet harcadı! İmplantların hayatını mahvettiğini iddia etti

17.12.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaliforniya’da yaşayan 30 yaşındaki model Karmen Karma, 2018 yılında göğüs implantlarının boyutunu iki katına çıkarttı. Bu işlemin sonrasında ise kendisini migren ağrıları ve yorgunluk sorunuyla mücadele ederken buldu.

Estetik operasyonlarına servet harcadı! İmplantların hayatını mahvettiğini iddia etti

Yetişkin sitelere yönelik olarak modellik yapan Karmen Karma, yıllar boyunca defalarca göğüs estetiği ameliyatı oldu. Bu işlemler için yaklaşık 38 bin sterlin (yaklaşık 810 bin TL) harcadı. İmplantlarının vücudunda olumsuz etki yaratmaya başladığını fark eden Karma, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından anlattı.

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“KENDİMDE BASKI HİSSETTİM”

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İşinin bir parçası olarak beden ölçülerinin belirlenen standartlara uygun olması gerektiğini düşündüğünü belirten Karma, “Sahneleri çekerken belirli bir şekilde görünmem için çok baskı hissettim. Daha başarılı olabilmek için büyük göğüslere sahip olmam gerektiğini düşündüm” dedi.

İlk göğüs ameliyatının sonrasında implantlarının boyutunu iki katına çıkartan Karma, “Son derece büyük bir boyuttaydı. Silikon implantı gelir gelmez midem bulanmaya başladı. Kendimi uzun bir süre iyi hissetmedim. Her gün migrenim artıyordu ve yorgunluğum aşırı olduğu için yataktan kalkamıyordum. Günde en az üç kez uyumak zorundaydım. Kendimi o kadar kötü hissettim ki öleceğimi sandım” diye konuştu.

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