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Çizmeli Kedi Son Dilek ne zaman çıkacak? Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Geri sayım başladı!

23.01.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çizmeli Kedi Son Dilek filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Joel Crawford'un yer aldığı Çizmeli Kedi Son Dilek filmi bu ay vizyonda yer alacak! Hikayesiyle 7'den 77'ye neredeyse herkes tarafından beğenilen çizmeli kedi hikayesi, animasyon tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Peki Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman gösterime girecek?

Çizmeli Kedi Son Dilek ne zaman çıkacak? Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Geri sayım başladı!

Çizmeli Kedi Son Dilek filminin vizyon tarihi belli oldu. 102 dakika sürecek olan animasyon türündeki film hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler tarafından da takip ediliyor. Peki Çizmeli Kedi Son Dilek Türkiye'de ne zaman gösterime girecek? İşte detaylar...

ÇİZMELİ KEDİ SON DİLEK TÜRKİYE'DE NE ZAMAN GÖSTERİME GİRECEK?

Çizmeli Kedi Son Dilek filmi 27 Ocak'ta vizyonda olacak.

ÇİZMELİ KEDİ SON DİLEK KONUSU NEDİR?

Çizmeli Kedi, güvenliğini ihlal etmesinin zararlarının farkına varır. Sahip olduğu 9 canından 8'ini kullanan ve yalnızca bir tane hakkı kalan Çizmeli Kedi'nin daha yumuşak, boyun eğici olması gerekir ve eski düşmanı olan çekici Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemelidir. Çizmeli Kedi, bu yardım teklifiyle adeta yeniden doğmak için savaşacaktır.


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