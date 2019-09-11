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Joaquin Phoenix’li Joker, Robert Pattinson’lı Batman’le bir araya gelecek mi?

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SİNEMA TV  | 11.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

Joaquin Phoenix’li Joker karakteri ile Robert Pattinson’lı Batman aynı filmde buluşacak mı? Bu sorunun cevabını Todd Phillips verdi.

Joaquin Phoenix’li Joker, Robert Pattinson’lı Batman’le bir araya gelecek mi?

Yılın en sürprizli çıkış yapan filmlerinden biri olan Joaquin Phoenix’li Joker çıtayı biraz daha yükselterek, geçtiğimiz günlerde Venedik’ten ödülle ayrılmıştı. Bir taraftan da Ben Affleck’in çıkardığı Batman kostümünü giyen Robert Pattinson’lı yeni filmin hazırlıkları DC çizgi romanları hayranlarının heyecanını ikiye katladı. Çünkü, iki aktörün aynı filmde buluşmasını isteyen hayranlar var ve bunu her platformda yüksek sesle dile getiriyorlar. Joker filminin yönetmeni Todd Phillips, bu konu hakkında açıklamada bulundu.

Filmin Toronto Uluslararası Film Festivali’ndeki (TIFF) gösteriminin ardından Todd Phillips’e, Phoenix’in Robert Pattinson’ın canlandıracağı Bruce Wayne’le karşı karşıya gelip gelmeyeceği soruldu.

Variety’ye konuşan Phillips, “Hayır, kesinlikle olmayacak” diye cevap verdi. Joker’in daha birçok versiyonunun gelebileceğini düşündüğünü belirten Phillips sözlerini şöyle sürdürdü:

Eminim gelecekte çok daha fazla Joker olacak. İşin garibi bizim için çizgi romanlar, Shakespeare’imiz gibidir ve Hamlet’in birçok yeni versiyonunu yapabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Joaquin Phoenix Robert Pattinson Todd Phillips Batman Joker filmi

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