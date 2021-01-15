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Clandras Köprüsü nerede? Clandras Köprüsü tarihi, hikayesi - Clandras Köprüsü piknik alanı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.01.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Clandras Köprüsü nerede? Clandras Köprüsü tarihi, hikayesi - Clandras Köprüsü piknik alanı

Uşak gezilecek yerler deyince akla gelen ilk yerlerden biri Clandras Köprüsü. Doğasıyla da göz kamaştıran köprüyü görmek için yerli yabancı turistler bölgeyi ziyaret ediyor.

Clandras Köprüsü'nün adı resmi kaynaklarda Cılandıras Köprüsü olarak geçiyor. Uşak'a yolunuz düştüğünde görmeden dönmemeniz gereken bu tarihi köprü hakkında detaylı bilgiyi yazıda bulabilirsiniz. İşte 2500 yıllık Clandras Köprüsü hikayesi...

CLANDRAS KÖPRÜSÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Köprü Uşak’ın Karahallı ilçesi Paşalar Köyü'nde bulunuyor.

Clandras Köprüsü yol tarifi ve konumu için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Uşak-Clandras Köprüsü arası 45 km.

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CLANDRAS KÖPRÜSÜ TARİHİ

Frigyalılar döneminden kalma tarihi köprü Clandras, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış. Köprünün iki ucu, dağ kayalarına oturtulmuş. Köprünün uzunluğu 24 metre, derinliği 17 metre, eni 1,75 metre. Köprü, döneminde bir su kemeri olarak inşa edilmiş. Roma döneminde MS 2. yy’da yapılan bu su kemeri buraya yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan Pepouza Antik Kenti'ne Banaz Çayı üzerinden su taşımak amacıyla yapılmış. Köprünün kilit taşlarından birinin oynaması üzerine köprü deforme olmuş ve 2013-2014 yılları arasında restore edilmiş.

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KARAHALLI ELEKTRİK SANTRALİ

Clandras Köprüsü’nün yanında Türkiye’nin ilk hidroelektrik santrali olan Karahallı Elektrik Santrali yer alıyor. Bu santral 1960 yılında kurulmuş ve günümüzde halen elektrik üretiyor.

CLANDRAS ŞELALESİ

Tüm coşusuyla akan su doğal şelale görüntüsü verse de aslında elektrik santralinden boşaltılan su. Yine de görsel olarak güzel göründüğü gerçeğini değiştirmiyor. Köprüye geldiğinizde ön taraftan köprüyü gören seyir bölümünde ya da köprünün karşısına geçip orman tarafında güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

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CLANDRAS KÖPRÜSÜ PİKNİK ALANI

Clandras Köprüsü’nün hemen yakınında geniş bir piknik alanı bulunuyor. Uşaklılar burayı piknik alanı olarak tercih ediyor ve hafta sonu epey kalabalık oluyor. Burada oturabileceğiniz bir çok masa var. Bu masaların bazıları köprü manzaralı, erken gelen güzel yeri kapıyor. Mesire alanının içinde bir büfe ve lokanta da yer alıyor. Ayrıca bir de yüzme havuzu bulunuyor. 2020 yılında 15 TL olan giriş ücreti 2021 yaz sezonu için 20 TL olması planlanıyor.

CLANDRAS KÖPRÜSÜ KAMP

Mesire alanı içinde kamp yapma olnağı da mevcut. Karavanla ve çadırla konaklayabilirsiniz. Clandras Köprüsü kamp alanı ücretsiz.

CLANDRAS KÖPRÜSÜ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Clandras Köprüsü için giriş ücreti 2021'de araç başı 10 TL. Aracınızı içeride park edebileceğiniz yerler bulunuyor.

https://www.mynet.com/usak-gezilecek-yerler-en-guzel-4-yer-190101250523

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