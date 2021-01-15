Clandras Köprüsü nerede? Clandras Köprüsü tarihi, hikayesi - Clandras Köprüsü piknik alanı

Clandras Köprüsü'nün adı resmi kaynaklarda Cılandıras Köprüsü olarak geçiyor. Uşak'a yolunuz düştüğünde görmeden dönmemeniz gereken bu tarihi köprü hakkında detaylı bilgiyi yazıda bulabilirsiniz. İşte 2500 yıllık Clandras Köprüsü hikayesi...

CLANDRAS KÖPRÜSÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Köprü Uşak’ın Karahallı ilçesi Paşalar Köyü'nde bulunuyor.

Clandras Köprüsü yol tarifi ve konumu için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Uşak-Clandras Köprüsü arası 45 km.

CLANDRAS KÖPRÜSÜ TARİHİ

Frigyalılar döneminden kalma tarihi köprü Clandras, Banaz Çayı üzerine yaklaşık 2500 yıl önce yapılmış. Köprünün iki ucu, dağ kayalarına oturtulmuş. Köprünün uzunluğu 24 metre, derinliği 17 metre, eni 1,75 metre. Köprü, döneminde bir su kemeri olarak inşa edilmiş. Roma döneminde MS 2. yy’da yapılan bu su kemeri buraya yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan Pepouza Antik Kenti'ne Banaz Çayı üzerinden su taşımak amacıyla yapılmış. Köprünün kilit taşlarından birinin oynaması üzerine köprü deforme olmuş ve 2013-2014 yılları arasında restore edilmiş.

KARAHALLI ELEKTRİK SANTRALİ

Clandras Köprüsü’nün yanında Türkiye’nin ilk hidroelektrik santrali olan Karahallı Elektrik Santrali yer alıyor. Bu santral 1960 yılında kurulmuş ve günümüzde halen elektrik üretiyor.