Uşak gezilecek yerler: En güzel 4 yer

İnsan gezdikçe gördükçe anlıyor ki gerçekten cennet bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin her bölgesi, her şehri bambaşka güzelliklerle dolu. Uşak şehrimiz de içinde barındırdığı güzellikleriyle beni bazen şaşırttı, bazen büyüledi. İşte Uşak gezilecek yerlerdeki en güzel 4 yer...

UŞAK GEZİLECEK YERLER: TAŞYARAN VADİSİ

Daha çok bilinmeyi, ziyaret edilmeyi hakeden bir vadi Taşyaran Vadisi. Daha gitmeden önce gördüğüm fotoğraflarda bile heyecanlandırmış, sabırsızlandırmıştı beni. Gittiğimde ve gördüğümdeki hissi anlatamam. İşte oradaydım, merakla görmeyi beklediğim yerde. Bazen büyük beklentiyle gidip hayal kırıklığına uğrarız bazı yerlerde. Taşyaran vadisinde bu mümkün değil. Beklentinizi fazlasıyla karşılayacak bir kanyon. Amerika'da bulunan Antilop Kanyonu'nu da andırıyor. Taşyaran Vadisi'nin fotoğraflarını gören birçok kişi burayı Amerika sanıyor. :)

Uşak gezilecek yerler listesinin en güzel yerlerinden olan Taşyaran Vadisi; su, rüzgâr ve tektonik hareketler sonucu oluşmuş. Kış döneminde vadi güneş almadığı için akarsu buz tutuyor. Ege bölgesinde bir akarsuyun buz tuttuğunu görmek neredeyse imkânsız ama Taşyaran’da bunun keyfini çıkarabilirsiniz. Saydam buz kütlesinin altında yüzen balıkları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Yani Taşyaran vadisi her mevsimde başka güzel.