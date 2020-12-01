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Uşak gezilecek yerler: En güzel 4 yer

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 01.12.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Uşak Ege bölgesinin en güzel illerinden biri. Şehir merkezi ve çevre ilçelerde birçok tarihi ve doğal güzelliği görmek mümkün. Uşak gezilecek yerler listesinde birçok yer var aslında ama ben bugün sizlere Türkiye'de böyle bir yer de mi varmış dedirtecek kadar güzel 4 noktayı yazacağım.

İnsan gezdikçe gördükçe anlıyor ki gerçekten cennet bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin her bölgesi, her şehri bambaşka güzelliklerle dolu. Uşak şehrimiz de içinde barındırdığı güzellikleriyle beni bazen şaşırttı, bazen büyüledi. İşte Uşak gezilecek yerlerdeki en güzel 4 yer...

UŞAK GEZİLECEK YERLER: TAŞYARAN VADİSİ

uşak taşyaran vadisi

Daha çok bilinmeyi, ziyaret edilmeyi hakeden bir vadi Taşyaran Vadisi. Daha gitmeden önce gördüğüm fotoğraflarda bile heyecanlandırmış, sabırsızlandırmıştı beni. Gittiğimde ve gördüğümdeki hissi anlatamam. İşte oradaydım, merakla görmeyi beklediğim yerde. Bazen büyük beklentiyle gidip hayal kırıklığına uğrarız bazı yerlerde. Taşyaran vadisinde bu mümkün değil. Beklentinizi fazlasıyla karşılayacak bir kanyon. Amerika'da bulunan Antilop Kanyonu'nu da andırıyor. Taşyaran Vadisi'nin fotoğraflarını gören birçok kişi burayı Amerika sanıyor. :)

uşak'ta gezilecek yerler taşyaran vadisi

Uşak gezilecek yerler listesinin en güzel yerlerinden olan Taşyaran Vadisi; su, rüzgâr ve tektonik hareketler sonucu oluşmuş. Kış döneminde vadi güneş almadığı için akarsu buz tutuyor. Ege bölgesinde bir akarsuyun buz tuttuğunu görmek neredeyse imkânsız ama Taşyaran’da bunun keyfini çıkarabilirsiniz. Saydam buz kütlesinin altında yüzen balıkları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Yani Taşyaran vadisi her mevsimde başka güzel.

Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı’nda piknik alanı, seyir terası, gözlem kulesi, tuvaletler, kamelyalar, büfe gibi imkanlar da mevcut. Girişten sonra Taşyaran Vadisi’ne inmek için doğal yapıya uygun taş merdivenlerden aşağı inebilirsiniz. Taşyaran vadisi giriş ücreti yok.

UŞAK GEZİLECEK YERLER: ULUBEY KANYONU

uşak gezilecek yerler büyük uşak kanyonları

Dünyanın 2. büyük kanyonu Ulubey Kanyonuna ev sahipliği yapmak ne güzel bir şans. Kanyon adını içinde bulunduğu Ulubey ilçesinden alıyor. Aslında buranın orjinal adı Büyük Uşak Kanyonları. Ulubey Kanyonu’nun uzunluğu tam 45 km, derinliği ise 50-140 metre arasında değişiyor. Kanyon boyunca antik dönemlerden kalma su kanalları, kaya mezarları ve mağaralar bulunuyor.

uşak'ta gezilecek yerler

Yıl içinde birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ulubey kanyonunda cafe/restaurantlar, yürüyüş yapabileceğiniz alanlar, cam teras, ve başka seyir terasları da bulunuyor. Kanyon alanına giriş için herhangi bir ücret bulunmuyor. Ulubey kanyonu cam teras giriş ücreti 7.5 tl.

uşak gezilecek yerler ulubey

UŞAK GEZİLECEK YERLER: CLANDRAS KÖPRÜSÜ

uşak gezilecek yerler clandras köprüsü

Uşak gezilecek yerler listelerinin olmazsa olmazı Clandras Köprüsü, Uşak’ın Karahallı ilçesinde yer alıyor. Banaz Çayı üzerine 2500 yıl önce Frigyalılar tarafından yaptırılan Clandras Köprüsü, aslında bir su kemeri olarak yapılmış. Uzunluğu 24 metre derinliği 17 metre genişliği ise 1,75 metre olan köprü resmi kaynaklarda Cılandıras ismiyle geçiyor. Köprünün kilit taşlarından birinin oynaması üzerine köprü deforme olmuş ve 2013-2014 yılları arasında restore edilmiş. Yine de yıllara meydan okuyarak günümüze kadar gelebilmiş olması şaşırtıcı. Clandras Köprüsü’nün hemen yanında Türkiye’nin ilk hidroelektrik santrali olan Karahallı Elektrik Santrali yer alıyor. Bu santral 1960 yılında kurulmuş ve hala aktif şekilde elektrik üretiyor. Köprünün arka tarafından akan Clandras şelalesi de köprüyle birlikte hafızalara kazınıyor.

uşak clandras köprüsü

Bölge aynı zamanda bir mesire ve piknik alanı. Özellikle hafta sonları yöre halkı, ve köprüyü görmeye gelenlerle burası oldukça kalabalık oluyor. Clandras köprüsü giriş ücreti için araç başı 10 tl park ücreti alınıyor.

UŞAK GEZİLECEK YERLER: BLAUNDUS ANTİK KENTİ

uşak gezilecek tarihi yerler blaundos antik kenti

Antik kent gezmeyi sevenlerin, tarih ve arkeoloji meraklılarının listeye alması gereken bir değer Blaundus. Uşak iline 40 km mesafede yer alan Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırları içerisinde yer alan Blaundus antik kenti 1. Derece sit alanı olarak tescil edilmiş. Blaundus; Büyük İskender’in Anadolu Seferleri’nden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulmuş ve şehir halkı kendilerine Makedonyalı Blaundus adını vermiş. Kentin önemli yapıları arasında kale, tapınaklar, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunuyor. Blaundus antik kentine giriş ücretsiz.

uşak'ta gezilecek yerler balundos antik kenti

uşak çevresinde gezilecek yerler blaundus antik kenti

Güzel ülkemizin güzel şehirlerinden Uşak'ın eşsiz doğasının, tarihinin ufak bir parçasını paylaştım sizinle. Şimdi istikamet başka güzelliklere...


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