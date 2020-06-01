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Cleveland Cavaliers forması giyen JR Smith'ten olay hareket

NBA HABERLERİ  | 01.06.2020 18:48 | Son Güncelleme

George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de ırkçılık karşıtı eylemler yoğun bir şekilde devam ederken son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen JR Smith, kamyonetinin camını kırdığını öne sürdüğü bir adamı tekme tokat dövdü. JR Smith'in bu saldırısı kameralara yansıdı.

Cleveland Cavaliers forması giyen JR Smith'ten olay hareket

George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine ABD genelinde ırkçılık karşıtı eylemler yoğun bir şekilde devam ederken protestolardan tartışma yaratan görüntüler de gelmeye devam ediyor.Son olarak NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen ve bu sezonu boşta (free agent) geçiren yıldız oyun kurucu JR Smith olay yaratan bir videonun baş aktörü oldu.

TEKME TOKAT DÖVDÜT

MZ Sports'un yayınladığı videoda 34 yaşındaki basketbolcu arabasına zarar verdiği öne sürülen bir adamı döverken görüntülendi. Videoda Smith, arabasının camını kırdığı iddiasıyla yakaladığı bir adamı yerde tekmelerken görüldü. Smith'in arkadaşı olduğu düşünülen birkaç kişi olaya müdahale edince şahıs kalkıp kaçmaya başladı.

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"BU NEFRET SUÇU DEĞİL"

Olayın sosyal medyada ve haber kanallarında gündeme oturması üzerine bir açıklama yapan Smith olayı anlattı ve şu ifadeleri kullandı:"Küçük beyaz şerefsizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin kahrolasıca camını kırdı. Yakaladım ve k..ına tekmeyi bastım. Bu nefret suçu değil, benimle bir sorunu olmayan kimseyle bir problemim yok. Bu s…. sisteminin sorunu. Olan bu." dedi.

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