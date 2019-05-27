ClockworkPi GameShell, yeni anakartı ile daha fazla performans sunuyor

Clockwork firması bu eksikleri kapatmak için karşımıza CPI MAINBOARD v3.1 ile çıktı. CPI MAINBOARD v3.1 ile 1 GB DDR3 RAM ve micro HDMI desteği konsola ekleniyor. Amazon üzerinden 159 dolardan satışa sunulan konsolun özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Neler sunuyor?

Quad-core Cortex-A7 CPU

WI-FI & Bluetooth

ATmega168p programlanabilir keypad

Linux Kernel 4.1

1GB DDR3 RAM

clockworkpi OS

Micro HDMI çıkışı

1200 mAh şarj edilebilir batarya

Bu konsol ile; NES, SNES, GBA, PS1, Pico-8 ve MAME oyunlarını oynayabilirsiniz. Ayrıca konsola RetroArch da yükleyebiliyorsunuz. Doom 3D, Jazz Jackrabbit ve Cave Story gibi resmi olarak ücretsiz olan oyunları da bu konsol üzerinden oynayabiliyorsunuz.

Konsolun en ilginç yanı ise iPhone’daki AirPlay özelliğini desteklemesi. iPhone’da oynattığınız bir ses dosyasınız aynı ağ üzerindeyseniz direkt olarak kablosuz konsola aktarabiliyorsunuz.



