Mynet Trend

ClockworkPi GameShell, yeni anakartı ile daha fazla performans sunuyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.05.2019 08:19 | Son Güncelleme

Retro oyunların sükse yaptığı bugünlerde, GameShell adında bir konsol Kickstarter’da bağış toplamış ve proje başarıyla tamamlanmıştı. Özelleştirilmiş Raspberry kullanan bu konsolun ilk sürümünde 512 MB RAM yer alıyordu. Bu RAM miktarı NES ve SNES emülatörlerine yetse de GBA ve PS1 için yetersiz kalıyordu.

ClockworkPi GameShell, yeni anakartı ile daha fazla performans sunuyor

Clockwork firması bu eksikleri kapatmak için karşımıza CPI MAINBOARD v3.1 ile çıktı. CPI MAINBOARD v3.1 ile 1 GB DDR3 RAM ve micro HDMI desteği konsola ekleniyor. Amazon üzerinden 159 dolardan satışa sunulan konsolun özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Neler sunuyor?

Quad-core Cortex-A7 CPU
WI-FI & Bluetooth
ATmega168p programlanabilir keypad
Linux Kernel 4.1
1GB DDR3 RAM
clockworkpi OS
Micro HDMI çıkışı
1200 mAh şarj edilebilir batarya

Bu konsol ile; NES, SNES, GBA, PS1, Pico-8 ve MAME oyunlarını oynayabilirsiniz. Ayrıca konsola RetroArch da yükleyebiliyorsunuz. Doom 3D, Jazz Jackrabbit ve Cave Story gibi resmi olarak ücretsiz olan oyunları da bu konsol üzerinden oynayabiliyorsunuz.

Konsolun en ilginç yanı ise iPhone’daki AirPlay özelliğini desteklemesi. iPhone’da oynattığınız bir ses dosyasınız aynı ağ üzerindeyseniz direkt olarak kablosuz konsola aktarabiliyorsunuz.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Firefox yeniden eski hızlarına dönmek için hazırlık yapıyorFirefox yeniden eski hızlarına dönmek için hazırlık yapıyor
Apex Legends 1.1.3 güncellemesi ile giderilen hatalar Apex Legends 1.1.3 güncellemesi ile giderilen hatalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Retro oyunları ClockworkPi GameShell GameShell

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

Yine sosyal medyayı sallamayı başardı!

Yine sosyal medyayı sallamayı başardı!

'Sürpriz' notuyla bikinili paylaşım

'Sürpriz' notuyla bikinili paylaşım

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 12.3 sürümünde yaşanan kritik sorunlar bu sürüm ile çözülüyor

iOS 12.3 sürümünde yaşanan kritik sorunlar bu sürüm ile çözülüyor

Redmi K20 için yeni görseller çıktı

Redmi K20 için yeni görseller çıktı

64MP kameralı telefon : Galaxy A70s

64MP kameralı telefon : Galaxy A70s

Xiaomi beklentilerin de ötesinde

Adeta para basıyor!

Firefox tarayıcısı yeniden eski hızlarına dönmek için hazırlık yapıyor

Firefox yeniden eski hızlarına dönmek için hazırlık yapıyor

Apex Legends 1.1.3 güncellemesi ile giderilen hatalar

Apex Legends 1.1.3 güncellemesi ile giderilen hatalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.