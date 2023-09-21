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Club Brugge Beşiktaş maçı öncesi ortalık yangın yeri! 27 taraftar gözaltına alındı

21.09.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş gruptaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'a konuk oldu. Karşılaşma öncesi Belçika polisi yoğun güvenlik önlemleri alırken, Siyah-Beyazlı bazı taraftarları maç sonuna kadar gözaltına aldı. İşte detaylar...

Belçika polisi, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak maçın "yüksek risk" taşıdığını belirterek, geniş güvenlik önlemleri aldı. İki takım arasında 8 yıl önce oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası, Brugge kent merkezinde olaylar çıkmış ve çok sayıda polis yaralanmıştı.

İŞ YERLERİNE ERKEN KAPANMA ÇAĞRISI

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Bu nedenle Brugge polisi, maç öncesi önlemleri sıkılaştırdı. Polis sözcüsü Lien De Poorter, taraftarların bir araya gelerek alışveriş caddelerinden stadyuma doğru yürüme olasılığı bulunduğunu belirterek, civardaki iş yerlerine erkenden kapanma çağrısı yaptı.

Öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile stadyumda cam şişe ve bardakta içecek yasağı uygulanmaya başlandı. Polis, taraftarların sadece merkez tren istasyonu civarında toplanmasına izin verdi.

Bileti olmayan taraftarların şehir merkezi ve stadyum civarına girişi yasaklandı. Buna rağmen bölgeye gelen biletsiz taraftarların gözaltına alınacağı açıklandı.

27 BEŞİKTAŞ TARAFTARI GÖZALTINA ALINDI

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Beşiktaş taraftarları, saat 17:00'den itibaren otobüslerle stadyuma hareket etmeye başladı. Bu sırada kontrolleri arttıran polis, 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı. Polis, taraftarların bir kısmının biletsiz olduğu için, diğer taraftarların da yasak olan Bengal havai fişekleri ve sis bombaları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

MAÇ BİTİMİNE KADAR GÖZALTI

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Beşiktaş taraftarlarının, maç bitimine kadar gözaltında kalacağı açıklandı. Bu arada Genk şehrinde de Fiorentina ve KRC Genk taraftarları arasında olaylar çıktı. Bazı taraftarların yaralandığı olaylara polis müdahale etti.

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