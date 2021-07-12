cNed'li Acend, Valorant Avrupa Şampiyonu!

cNed'in yer aldığı Acend, Valorant Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. Mehmet Yağız "cNed" İpek, performansıyla takımının Avrupa Şampiyonu olmasında büyük rol oynadı.
Mehmet Yağız "cNed" İpek'in yer aldığı Acend takımı, VALORANT Champions Tour Avrupa Aşama 3: Challengers 1'de finale kaldı ve Avrupa'daki önemli kulüplerden biri olan G2 Esports ile eşleşti. Acend ise karşılaşmada G2 Esports'u 3-1 yendi ve şampiyon oldu.
.@G2esports'a karşı 3-1 galip gelip Avrupa Şampiyonu oluyoruz :) Son maçlarda çok iyi oynayamadım sorry. Destekleyen herkese çok çok teşekkürler ❤️— Mehmet Yağız İpek (@cNedf0r) July 11, 2021
bildiğiniz gibi ranked maçlarında iyi değilim lmao
cNed, Twitter'dan paylaştığı gönderide ise "G2esports'a karşı 3-1 galip gelip Avrupa Şampiyonu oluyoruz :) Son maçlarda çok iyi oynayamadım sorry. Destekleyen herkese çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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