cNed'li Acend, Valorant Avrupa Şampiyonu!

cNed'in yer aldığı Acend, Valorant Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. Mehmet Yağız "cNed" İpek, performansıyla takımının Avrupa Şampiyonu olmasında büyük rol oynadı.

3-1 YENDİLER

Mehmet Yağız "cNed" İpek'in yer aldığı Acend takımı, VALORANT Champions Tour Avrupa Aşama 3: Challengers 1'de finale kaldı ve Avrupa'daki önemli kulüplerden biri olan G2 Esports ile eşleşti. Acend ise karşılaşmada G2 Esports'u 3-1 yendi ve şampiyon oldu.

.@G2esports'a karşı 3-1 galip gelip Avrupa Şampiyonu oluyoruz :) Son maçlarda çok iyi oynayamadım sorry. Destekleyen herkese çok çok teşekkürler ❤️



bildiğiniz gibi ranked maçlarında iyi değilim lmao — Mehmet Yağız İpek (@cNedf0r) July 11, 2021

"HERKESE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER"

cNed, Twitter'dan paylaştığı gönderide ise "G2esports'a karşı 3-1 galip gelip Avrupa Şampiyonu oluyoruz :) Son maçlarda çok iyi oynayamadım sorry. Destekleyen herkese çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.



