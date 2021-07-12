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cNed'li Acend, Valorant Avrupa Şampiyonu!

12.07.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yağız "cNed" İpek, takımı Acend ile Valorant Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. "cNed"in yer aldığı Acend, G2 Esports'u mağlup ederek zafere ulaştı.

cNed'li Acend, Valorant Avrupa Şampiyonu!

cNed'in yer aldığı Acend, Valorant Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. Mehmet Yağız "cNed" İpek, performansıyla takımının Avrupa Şampiyonu olmasında büyük rol oynadı.

3-1 YENDİLER

Mehmet Yağız "cNed" İpek'in yer aldığı Acend takımı, VALORANT Champions Tour Avrupa Aşama 3: Challengers 1'de finale kaldı ve Avrupa'daki önemli kulüplerden biri olan G2 Esports ile eşleşti. Acend ise karşılaşmada G2 Esports'u 3-1 yendi ve şampiyon oldu.

"HERKESE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER"

cNed, Twitter'dan paylaştığı gönderide ise "G2esports'a karşı 3-1 galip gelip Avrupa Şampiyonu oluyoruz :) Son maçlarda çok iyi oynayamadım sorry. Destekleyen herkese çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Valorant
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