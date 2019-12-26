Mynet Trend
  4. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut uğradığı tacizi anlattı!

CNN Türk muhabiri Sema Akbulut uğradığı tacizi anlattı!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, sosyal bir deney için dilencilik yaparken, Beşiktaş'ta uğradığı tacizi anlattı. Canlı yayında o anları paylaşan Akbulut, "Saç telimden ayak tırnağıma kadar beni süzdü. O kadar çok afalladım ki, ne diyeceğimi bilemedim. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım." ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut, sosyal bir deney için elinde oyuncak bebeği ile sosyal deney için İstanbul'un farklı ilçelerinde dilencilik yaptı.

Akbulut'a bazı vatandaşlar acıyarak yardım etti. Bazıları ise akla hayale gelmeyecek tekliflerde bulundu. H

atta bazı dilenciler nasıl daha iyi para kazanabileceği konusunda muhabirimize taktik bile verdi.

CANLI YAYINDA TACİZİ ANLATTI

Akbulut, Bir kişinin para verirken tacizde bulunduğunu söyleyerek o anları anlattı;

"O bakışların ne ifade ettiğini biz kadınlar anlarız. O tedirginliği yaşadım. Kadınlar hisseder. Baştan aşağıya ben süzüldüm. Saç telimden ayak tırnağıma kadar beni süzdü. O kadar çok afalladım ki, ben evlilik düşünmediğimi söyledim. Aslında o hiç evliliği sormuyor ki. Ne diyeceğimi bilemedim. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım."

Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi
Toplu taşımada dikkat çeken proje: Ayaktaki yolcu az ödesinToplu taşımada dikkat çeken proje: Ayaktaki yolcu az ödesin
Telefon sipariş etti, paketten çıkanları görünce şoke olduTelefon sipariş etti, paketten çıkanları görünce şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CNN Türk muhabiri sema akbulut taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Birçok ile yoğun kar geliyor

Dikkat! Birçok ile yoğun kar geliyor

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu

Görenler inanamadı! 'İlk defa başıma böyle bir şey geldi'

Görenler inanamadı! 'İlk defa başıma böyle bir şey geldi'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

25 kuruşa ulaşım!

25 kuruşa ulaşım!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Sıcak gelişme! Kırmızı kodlu uyarı kaldırıldı

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Okuyucu Yorumları 47 yorum
sacma sapan haber yapiosunuz ne yani dilencilik zor meslekmi veya meslekmi asgari ucretten dogalgaza zamlardan haber yapin
vayy bee!!ne kadar şaşırdım. ayak tırnağı saç teli demek.hımm.evet.önemli çalişma..bilmiyoduk,öğrendik isviçre ya burası nasıl olur?
güzel kadın olunca süzünce ne oluyor? bu ablamız hayatında hiç yakışıklı erkek gördüğünde süzmemiş mı?
@selim_kaya_1992 süzmüştür zaten yakışıklı zengin erkek süzünce sorun olmaz gariban süzünce taciz olur.
nadil reyting alcamizi sasirdik demiyoda bilmem neresinden bilmem neresine kadarini suzmuslermis. hey yavrum hey. bakalim bidahaki reytingi nasil tasarliycaksiniz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da dehşet verici olay! 15 yaşındaki çırağa işkence, ağabeyine dayak

Dehşet verici olay! Çırağa işkence, ağabeyine dayak

Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu! Kaptan yardım istemedi

Bekleyiş sürüyor! Sahil Güvenlik bölgede

Tokat'ta öğrencilerden 'adaletli otobüs' projesi: Ayakta giden yolcu daha az ücret ödesin

Toplu taşımada dikkat çeken proje: Ayaktaki yolcu az ödesin

3 bin liralık telefon sipariş etti, paketten çıkanları görünce şoke oldu

Telefon sipariş etti, paketten çıkanları görünce şoke oldu

Adana'da sular çekildi! Selin hasarı ortaya çıktı

4 gündür devam ediyor! Sular çekilince ortaya çıktı

Mesih olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı 'doğum günüm' diye Noel’i kutladı

Hasan Mezarcı 'doğum günüm' diye Noel’i kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.