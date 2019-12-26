CNN Türk muhabiri Sema Akbulut uğradığı tacizi anlattı!

CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut, sosyal bir deney için elinde oyuncak bebeği ile sosyal deney için İstanbul'un farklı ilçelerinde dilencilik yaptı.

Akbulut'a bazı vatandaşlar acıyarak yardım etti. Bazıları ise akla hayale gelmeyecek tekliflerde bulundu. H

atta bazı dilenciler nasıl daha iyi para kazanabileceği konusunda muhabirimize taktik bile verdi.

CANLI YAYINDA TACİZİ ANLATTI

Akbulut, Bir kişinin para verirken tacizde bulunduğunu söyleyerek o anları anlattı;

"O bakışların ne ifade ettiğini biz kadınlar anlarız. O tedirginliği yaşadım. Kadınlar hisseder. Baştan aşağıya ben süzüldüm. Saç telimden ayak tırnağıma kadar beni süzdü. O kadar çok afalladım ki, ben evlilik düşünmediğimi söyledim. Aslında o hiç evliliği sormuyor ki. Ne diyeceğimi bilemedim. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım."

