CNN Türk'ten 'İmamoğlu'nun programı erken bitirildi' iddiasına açıklama

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk oldu. Programın sona ermesiyle birlikte, kanala gelen talimat üzerine yayının erken bitirildiği iddiası gündeme geldi. CNN Türk'ten konuyla ilgili açıklama geldi.
CNN Türk'ten yapılan açıklamada, "13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.
13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur.— CNN TÜRK Kurumsal İletişim (@cnnturkkurumsal) 21 Mayıs 2019
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