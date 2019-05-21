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CNN Türk'ten 'İmamoğlu'nun programı erken bitirildi' iddiasına açıklama

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te konuk olduğu 'Tarafsız Bölge' programının, telefonla gelen talimat üzerine erken bitirildiği iddiası üzerine CNN Türk'ten açıklama geldi.

CNN Türk'ten 'İmamoğlu'nun programı erken bitirildi' iddiasına açıklama

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk oldu. Programın sona ermesiyle birlikte, kanala gelen talimat üzerine yayının erken bitirildiği iddiası gündeme geldi. CNN Türk'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

CNN Türk'ten yapılan açıklamada, "13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.


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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk ekrem imamoğlu ahmet hakan tarafsız bölge talimat

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