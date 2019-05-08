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Çocuğa 'Kadın mısın, erkek misin' dayağı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir markette kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki çocuk, alışveriş yapan bir kadına, "Sen erkek misin-kadın mısın" diye soru sorunca darp edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çocuğa 'Kadın mısın, erkek misin' dayağı!

Olay, Karakoçan ilçesinde bir markette yaşandı. İddiaya göre, kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki bir çocuk alışveriş yaparak kasaya gelen bir kadına "Sen erkek misin- kadın mısın" diye sorarak bir süre konuştu.

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Daha sonra kasada para ödeyen kadın, bir anda çocuğun boğazından tutarak kasaya yatırdı, ardından da öteki kasaya fırlattı.

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Durumu fark eden annesi olduğu düşünülen başka bir kadın gelerek çocuğu alıp marketin içine götürdü, diğer kadın ise marketten ayrıldı.

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Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ market dayak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kesin chp lıdır çok kızmış.ne oldukları belli değil
Gizlenmiş bir erkek teröristten başka bişey değil. Çocuk anlamış numarsını.
6.7 yasinda cocuk cok temiz olur hicbir artniyet bilmez o sizin gibi. benimde 6 yasinda bir cocugum var bu nasil bir tepki kucucuk cocuga . turk insani vahsilesti maalesef vahsi olduk tahamullsuz inatci kizdigi anda yakip yikan .
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