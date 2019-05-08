Çocuğa 'Kadın mısın, erkek misin' dayağı!

Olay, Karakoçan ilçesinde bir markette yaşandı. İddiaya göre, kasanın kenarında duran 6-7 yaşlarındaki bir çocuk alışveriş yaparak kasaya gelen bir kadına "Sen erkek misin- kadın mısın" diye sorarak bir süre konuştu.
Daha sonra kasada para ödeyen kadın, bir anda çocuğun boğazından tutarak kasaya yatırdı, ardından da öteki kasaya fırlattı.
Durumu fark eden annesi olduğu düşünülen başka bir kadın gelerek çocuğu alıp marketin içine götürdü, diğer kadın ise marketten ayrıldı.
Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İHA
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