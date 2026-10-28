Dünya turu uğruna evlerini sattılar! Plan bozulunca hem evlerinden hem birikimlerinden oldular

Evlerini geride bırakarak dünyanın dört bir yanını dolaşan bir gemide yaşamayı seçen yolcuların hayalleri beklenmedik bir gelişmeyle kesintiye uğradı. Villa Vie Residences tarafından işletilen Odyssey adlı geminin seferleri, artan yakıt giderleri ve ağırlaşan mali koşullar nedeniyle Kamboçya'da durduruldu. Gemide kalıcı yaşam kuran yolcuların karaya çıkması istenirken şirket, operasyonlarını yeniden yapılandırmak için seçenekleri değerlendirmeye başladı.

KABİN SATIN ALARAK ÖMÜR BOYU SEYAHAT ETMEYİ PLANLADILAR

509 kabinli Odyssey gemisi, yolculara alışılmışın dışında bir yaşam modeli sunuyordu. Katılımcılar, 119 bin 999 dolardan başlayıp 349 bin 999 dolara kadar çıkan fiyatlarla kalıcı kabin satın alabiliyor; uzun süreli kiralama veya kiraladıktan sonra satın alma seçeneklerinden de yararlanabiliyordu.

Hiç bitmeyen bir dünya turu konseptiyle tasarlanan geminin, yaklaşık üç buçuk yılda dünyanın çevresini dolaşması ve ardından rotasına yeniden başlaması planlanıyordu. Gemi, dünya genelinde 400'den fazla destinasyonu ziyaret etmeyi hedefliyordu.

Gemide spa, restoran, yüzme havuzu, kokteyl barı ve pickleball kortları gibi olanaklar bulunuyordu. Bazı yolcular, gemide yaşamanın günlük maliyetinin 47,16 dolara kadar düşebildiğini belirterek bu seçeneğin karada ev kiralamaktan daha ekonomik olabildiğini ifade ediyordu.

Ancak bu yaşam biçimini benimseyen bazı yolcular, gemide kalıcı olarak yaşamak için geri dönüşü zor kararlar aldı.

HAYALLERİNDEKİ EVİ SATIP GEMİYE YERLEŞTİLER

66 yaşındaki Randy Cassingham ve 71 yaşındaki eşi Kit, gemide tam zamanlı yaşamak amacıyla Colorado'da kendileri için özel olarak inşa ettirdikleri evlerini ve sahip oldukları eşyaları sattı.

Çift, ocak ayında gemiden bir daha ayrılmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Randy Cassingham, o dönemde yaşadıkları kararı şu sözlerle anlatmıştı:

“Bu gemiden canlı çıkmayacağım. Hayallerimizdeki evi tasarlamış ve inşa etmiştik. Orada öleceğimi düşünüyordum. Ancak kaderin bizim için açıkça farklı bir planı vardı.”

Fakat dünya turu hayali, şirketin operasyonları durdurmasıyla beklenmedik biçimde kesintiye uğradı. Gemide yaşamlarını sürdürmeyi planlayan yolcular, şimdi karada kalacak yer bulmak ve geleceklerini yeniden düzenlemek zorunda.

YAKIT MALİYETLERİ BİRKAÇ KATINA ÇIKTI

Şirketin salı günü yaptığı açıklamaya göre, özellikle Asya limanlarında yakıt giderleri ciddi biçimde arttı. Daha önce kabin başına ortalama 1.800 dolar seviyesinde olan yakıt maliyetinin 6 bin ila 8 bin dolar aralığına yükseldiği bildirildi.

Villa Vie Residences, bu ölçekteki maliyet artışlarının doğrudan yolculara yansıtılamayacağını ve oluşan açığın mevcut işletme modelini sürdürülemez hale getirdiğini açıkladı.

Şirket sözcüsü, şubat ayının sonlarında başlayan çatışmadan bu yana yakıt tüketimini azaltmak için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. Gemi hızının düşürülmesi ve limanlarda daha uzun süre kalınması bu önlemler arasında yer aldı.

Ancak şirket, söz konusu adımların olağanüstü yakıt maliyetlerini karşılamaya yetmediğini ve oluşan işletme zararlarının devam ettiğini bildirdi.

YOLCULAR İÇİN GEÇİCİ BARINMA ARANIYOR

Seferlerin durdurulmasının ardından şirket yetkilileri, yolcuların gemiden ayrılması ve geçici barınma olanaklarının sağlanması için koordinasyon yürütmeye başladı. Şirket ayrıca önümüzdeki 60 günlük dönemde mali açıdan ayakta kalabilmek için seçeneklerini değerlendiriyor.

Açıklamada, şirketin mali yapısını güçlendirmeye yönelik yeniden sermayelendirme görüşmelerinin sürdüğü ancak henüz kesinleşmiş bir sonuç bulunmadığı ifade edildi.

Şirket yetkilileri, artan maliyetlerin tamamını yolculara yüklemenin gerçekçi bir çözüm olmadığını da vurguladı. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken evlerini ve eşyalarını satarak gemide yeni bir yaşam kuran yolcuların bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.