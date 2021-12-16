Sebze sevmeyenlere bile bayıla bayıla pırasa yedirecek: Pırasalı köfte tarifi

Kış aylarının gelmesiyle mis gibi pırasalar sofralardaki yerini almaya başladı. Pırasa, birçok yönden insan sağlığına oldukça faydalı olsa da, maalesef yemek olarak pek fazla sevilmiyor. Eğer siz de pırasa yemeğini sevmiyor ama pırasadaki vitaminlerden mahrum kalmak istemiyorsanız ya da çocuğunuza pırasa yedirmenin yollarını arıyorsanız bu tarif tam size göre! İşte pırasayı daha lezzetli hale getiren pırasa köftesi tarifi.

PIRASA KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

150 gram kıyma

2 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet yumurta

1 tutam ince ince kıyılmış maydanoz

4 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

KIZARTMAK İÇİN

Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Pırasaları iyice yıkayıp ince ince doğrayın.

Havucu da güzelce yıkayın ve kabuklarını soyup rendeleyin.

Tavaya sıvı yağı ekleyip havuç ve pırasayı yumuşayana kadar soteleyin. Ardından soğuması için bekleyin.

Bir kabın içerisine galeta ununu, kıymayı, unu, yumurtayı, pul biberi, karabiberi, isteğinize göre tuzu, ince ince kıyılmış maydanozu ve sotelediğiniz pırasayla havucu ekleyip güzelce yoğurun.

Pırasaların boyuna göre köftenin kıvamı değişkenlik gösterebilir. Eğer harcınız çok yumuşak olursa kontrollü bir şekilde galeta unu ve un ilave edebilirsiniz.

Hazırladığınız köfte harcını 15 dakika dolapta bekletin. Harcı dolapta dinlendirmek köftelerin daha iyi bir kıvam almasını sağlayacak.

Köfte harcınızı dinlendirdikten sonra dolaptan çıkarın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde iyice yuvarlayıp köfte şekline getirin.

Tavayı orta ateşe alın ve sıvı yağı dökün.

Köftelerinizi sık sık alt üst ederek kızartın. Köfteleri çok yüksek ateşte veya çok derin yağda kızartmamaya dikkat edin.

Fazla yağı emmesi için kızarttığınız köfteleri havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın.

Yağını aldığınız pırasa köftelerinizi dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.



