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Çocuğumun boyu uzamıyor diyenler için boy uzamasına yardımcı olan besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

Çocukların uzun boylu olmasında şüphesiz genetik ve çevresel faktörler kilit rol oynuyor. Ancak beslenme alışkanlıklarının da bir o kadar etkili olduğunu biliyor muydunuz?

Çocuğumun boyu uzamıyor diyenler için boy uzamasına yardımcı olan besinler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral “Anne babalar çocuklarının boyu kısa kalacak endişesiyle hekimlere başvurarak boy uzatan besinler soruyorlar. Aslında bir değil çok sayıda besin var ancak sağlıklı büyüme ve gelişme için önemli olan dengeli beslenmek. Beslenme dengesinde yüzde 50 karbonhidrat, yüzde 30 protein ve yüzde 20 yağ oranının yanında; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler, tahılgiller ve baklagilleri de günlük beslenmeye dengeli dağıtmalıyız. Buna karşın boy uzamasını etkileyen ve içerdiği vitaminler ve mineraller açısından bazı besin ögeleri öne çıkabiliyor” diyor. Dr. Gülsen Meral o besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Melatoninden zengin besinler

fıstık

Melatonin açısından zengin gıdalar arasında başı çeken kiraz, yer fıstığı, mısır, kuşkonmaz, domates, üzüm, nar, zeytin, brokoli, salatalık, arpa, yulaf ezmesi, ceviz ve ayçiçeği çekirdeği tohumu çocukların sağlıklı büyümesini büyük ölçüde destekliyor.

Proteinden zengin besinler

kırmızı et

Çocuğunuzun boyunun uzamasını istiyorsanız protein içeren besinler tüketmesine büyük özen gösterin. Protein içindeki aminoasitler, vücut tarafından organlardan kemiklere kadar tüm dokuları oluşturmak için kullanılıyor. Yapılan çalışmalar otla beslenen sığır etinin, sağlıklı hücrelerde rol oynayan bir aminoasit olan L-orthinine sentezlenmesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Merada yetiştirilen tavuk ve yumurta da proteinden son derece zengin besinler arasında yer alıyor.

D vitamininden zengin besinler

ton balığı (2)

Kemikleri sağlıklı ve fonksiyonel tutmak için D vitamini gerekiyor. Ton balığı, uskumru, somon, peynir ve yumurta sarısı gibi yiyecekler tüketmek D vitamini seviyesinin yüksek olması açısından önem taşıyor. D vitaminini yüksek dozda almak toksik etki yaratabildiğinden doktor tavsiyesi olmadan D vitamini takviyesi kullandırmayın.

Arjininden zengin besinler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral “Bir amino asit olan ve büyümede rolü bulunan arjininden günde yaklaşık 15-20 gram tüketmek gerekiyor. Arjininin içinde yüksek olduğu gıdalar arasında; tavuk, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve yer fıstığı bulunuyor” diyor.

Kalsiyumdan zengin besinler

fınsık
Kalsiyum kemik sağlığı için çok önemli. Vücudumuz kaslarımızın kasılmalarını düzenlemek için kalsiyum kullanıyor ancak D vitamini olmadan da kalsiyumu işleyemiyor. Çocuğunuzun süt, yoğurt, fındık, fasulye, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve sardalya gibi kalsiyum açısından zengin besinler tüketmesine dikkat edin.

Magnezyumdan zengin besinler

avokado

Vücudumuz kalsiyum ve D vitaminini doğru bir şekilde işlemek için magnezyuma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle çocuğunuza magnezyum açısından zengin besinler yedirmeyi ihmal etmeyin. Magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında siyah çikolata, avokado, fındık, somon balığı ve mercimek gibi baklagiller bulunuyor.

C vitamininden zengin besinler

Sağlıklı kemikler oluşturmak için C vitamini çok önemli. Vücudumuz kollajen oluşturmak için C vitamini kullanıyor. İnsanlar C vitamini sentezleyemeyen tek memeli olduğu için C vitamini açısından zengin yiyecekler tüketmek çok önemli. Portakal, kivi, çilek, ananas, karpuz, kavun ve sivri biber bu yiyeceklerden birkaçı.

Demir

Demir, kırmızı kan hücrelerini oluşturmanın bir parçası. Böylece kanımız vücudumuz boyunca oksijen taşıyabiliyor. Çocukların büyümesi için vücudun oksijen ihtiyacı destekleniyor. Demir içeren gıdalar arasında kırmızı et, kümes hayvanları, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kuru baklagiller, kabuklu yemişler ve yumurta gibi besinler bulunuyor. Demir takviyeleri almadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Ham Çikolata

ciko

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral “Ham çikolata makul miktarlarda sağlıklıdır. Enzimler ile triptofan içerir. Bu amino asit sonunda melatonine dönüştürülür. Melatonin daha iyi uyku ve boy uzamasına etkilidir. Aşırıya kaçmamak kaydıyla ham çikolata tüketmekte fayda var” diyor.

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