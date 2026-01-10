YEMEK

Fıstıklı değil elmalı! Türk mutfağında bu lezzet ilk defa yapıldı: 'Elmalı baklava'

Amasya’nın coğrafi işaretli misket elması, bu kez geleneksel bir tatlıyla buluştu. Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen elmayı baklavaya uyarlayan şef Murat Devek’in geliştirdiği 'elmalı baklava', elma dilimleri ve elma kabuğundan hazırlanan şerbetiyle dikkat çekti. Yeni lezzet, kısa sürede Amasya mutfağının iddialı tatları arasına girmeye aday.

Amasya'nın dünyaca ünlü misket elması artık baklavaları tatlandırmaya başladı.

Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava' tadıyla parmak ısırtıyor.

'ELMALI BAKLAVA'

Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli elmayı geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımında kullanmak amacıyla yeni tarifler planlayan şef Murat Devek, kolları sıvadı.

Açılan ince hamurun kat kat dizilip arasına ceviz, fıstık ya da badem eklenmesiyle üretilen baklavanın içine bu sefer dilimlenip pişirilmiş elma parçaları eklendi.

Şerbetin hazırlanmasında da elma kabuklarından faydalanıldı. Sonuçta elma tadında baklava ortaya çıktı.

BURAM BURAM ELMA KOKUYOR

Aşçılık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin de desteğiyle hazırlanan ‘elmalı baklava'nın damaklarda tat bırakacağını belirten Murat Devek, "Baklavamızda buram buram elma kokusunu hissediyorsunuz. Bu güzel lezzeti Amasya'nın mutfak kültürüne katmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZ ELMALI BAKLAVAYI ÇOK BEĞENDİ"

Yaklaşık 4 bin kişiye bu baklavadan ikram ettiklerini anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, "Müşterilerimizin yüzde 98'i elmalı baklavayı çok beğendi. Bizde bu tatlımızı tanıtmak, tattırmak ve markalaştırmak istiyoruz" dedi.

Fıstıklı değil elmalı! Türk mutfağında bu lezzet ilk defa yapıldı: Elmalı baklava 12Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

