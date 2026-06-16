Çocuğuna bu isimleri verene 4 çeyrek altın hediye edilecek

Kırşehir'de bir vakıf tarafından koordine edilen isim projesi lansmanı gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Mustafa Düger, projenin amacının Kırşehir'in önemli değerleri olan Ahi Evran ve Neşet Ertaş'ın isimlerini gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi. Düger, proje kapsamında Kırşehir'de dünyaya gelen ve adına "Ahi" veya "Neşet" ismi eklenen her çocuk için ailelere ahiliğin temelini oluşturan 4 açık kapıyı temsilen 4 çeyrek altın verileceğini belirtti.

Düger, projenin kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yeni projeler hazırlandığını kaydetti.

Mustafa Düger, “Bu sadece bir kampanya değil bu toprakların mayasını, ruhunu ve geleceğini korumaya çalışmaktır. Kırşehir, ticaretin dürüstlükle ve ahlakla harmanlandığı Ahiliğin merkezidir. Aynı zamanda Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın memleketidir. Ancak modern çağın etkisiyle bizi biz yapan değerlerin yeni nesillerin hafızasında giderek daha az yer bulduğunu görüyoruz. Bu nedenle böyle bir çalışma başlattık. Bugünden itibaren Kırşehir'de dünyaya gelen ve ailesi tarafından isminin yanına 'Ahi' veya 'Neşet' adı eklenen her bir evladımıza 4 adet çeyrek altın hediye edeceğiz. Ahiliğin temelini oluşturan; alnın açık olsun, kalbin açık olsun, kapın açık olsun ve sofran açık olsun anlayışını simgelemesi için 4 çeyrek altın hediye ediyoruz. Bu yavrularımızın hayat kapılarının ve rızık kapılarının açık olmasını diliyoruz. Bir çocuğa 'Ahi' ismini vermek dürüstlüğü, paylaşmayı ve ahlaklı yaşamı temsil eder. 'Neşet' ismi ise gönül insanı olmayı, sevgiyi ve nezaketi yaşatmayı ifade eder. İstiyoruz ki Kırşehir'in sokaklarında bu isimler yaşasın, kültürümüz sadece kitaplarda ve müzelerde kalmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır