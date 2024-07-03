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Çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla konuşuluyordu! Doktor Ender Saraç hakkında karar verildi, son sözü bu oldu

03.07.2024 10:59
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Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğlu M.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen doktor Ender Saraç 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Dava karara bağlandı. Son sözleri sorulan Ender Saraç'ın söyledikleri dikkat çekti.

Çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla konuşuluyordu! Doktor Ender Saraç hakkında karar verildi, son sözü bu oldu

Doktor Mehmet Ender Saraç çirkin iddialarla gündeme gelmişti. Saraç'ın Beşiktaş'ta 2017-2021 yılları arasında 13. yaşındaki oğlu M.S'.ye cinsel istismar uyguladığı öne sürülüyordu.

BAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMAYA GELDİ

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ender Saraç ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

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AVUKAT: ÇOCUK KULLANILDI

Duruşmada savunma yapan sanık Ender Saraç’ın avukatı Altın Mimir, ‘’İddia makamının mütalaasına katılmıyoruz. Bu yargılamanın en büyük mağdurları müvekkilim ve müşterek çocuktur. Müvekkilim boşanma davası açtıktan hemen sonra ortaya delil oluşturmak için çocuk kullanılmıştır. Müvekkilim maddi ve manevi olarak çok mağdurdur. Bu iftiradan kurtulmasını ve hakkında beraat kararı verilmesini talep ederim’’ dedi.

DOKTOR SARAÇ'IN SON SÖZÜ BU OLDU

Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, ‘’Ben bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim. Beraatımı talep ederim’’ ifadelerini kullandı.

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ENDER SARAÇ HAKKINDA KARAR

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ender Saraç’ın üzerine atılı suçun işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.’nin 5 Aralık 2023’de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

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Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.’nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç’a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç’ın ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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cinsel istismar dava ender saraç
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