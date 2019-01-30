Çocuğunu elinden kaçıran baba neye uğradığını şaşırdı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.01.2019 19:59 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, oyun parkurunda oğlunu elinden kaçıran baba neye uğradığını şaşırdı.

Oyun parkurunda çocuğunu elinden kaçıran baba neye uğradığını şaşırdı. Havaya fırlayan küçük çocuk, yumuşak zemine düştü.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Kadınları defalarca yumrukladıKadınları defalarca yumrukladı
Gökbilimciler yaşam belirtisi olan yeni bir gezegen bulduGökbilimciler yaşam belirtisi olan yeni bir gezegen buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oyun parkuru Çocuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Bursa'da korkunç olay! Vücudu tamamen yandı

Şoför -20 derece soğukta bıraktı, donarak öldü

Şoför -20 derece soğukta bıraktı, donarak öldü

İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

Bu telefonu kullananlar büyük tehlikede: Hemen kapatın!

Bu telefonu kullananlar büyük tehlikede: Hemen kapatın!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD polisi, tartıştığı iki kadını yumruklayıp kaçan bu adamı arıyor

Kadınları defalarca yumrukladı

Gökbilimciler yaşam belirtisi olan yeni bir gezegen buldu

Gökbilimciler yaşam belirtisi olan yeni bir gezegen buldu

Trump: Küresel ısınmaya ihtiyacımız var

Trump: Küresel ısınmaya ihtiyacımız var

Mandaların dondurucu soğukta kaplıca keyfi gündem oldu! Yüzlerce fotoğrafçı bölgeye akın etti

Yüzlerce fotoğrafçı oraya akın ediyor

'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu, uykularında baltayla öldürülüp kuyuya atıldı

'Büyücülükle' suçlanan anne ve 4 çocuğu öldürülüp kuyuya atıldı

Çok kötü kokuyor, tanesi 5280 liraya satılıyor

Çok kötü kokuyor, tanesi 5280 liraya satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.