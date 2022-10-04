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Çocuğunun bakıcısıyla ilişkisini öğrenen karısını öldürdü! Cesedi bavula koyup ülke değiştirdi

04.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 40 yaşındaki eski hapishane memuru Alexander Clack, karısı Nixiann Downes-Clack'in 17 yaşındaki çocuğunun bakıcısıyla yaşadığı yasak aşkı öğrenmesi üzerine vahşi bir şekilde öldürdü. Çocuğunun gözü önünde annelerini boğarak öldüren Alexander Clack, cesedi bavula yerleştirdi ve ülke değiştirerek ıssız bir yerde gömen adam tutuklandı. 8 yıl sonra mahkemenin hatası sayesinde Alexander Clack elini kolunu sallayarak hapisten çıkmayı başardı.

Çocuğunun bakıcısıyla ilişkisini öğrenen karısını öldürdü! Cesedi bavula koyup ülke değiştirdi

40 yaşındaki Alexander Clack, karısı Nixiann Downes-Clack'in 17 yaşındaki bir bebek bakıcısıyla ilişkisi olduğunu öğrenip onu terk etmekle tehdit ettikten sonra eşini boğarak öldürme suçundan cinayetten yargılandı ve hapse atıldı. Karısının cesedini bir bavula koyarak ülke değiştiren ve ıssız bir noktada cesedi gömmeyi başaran Alexander Clack 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak eski hapishane memuru cezasının sekizinci yılında mahkemenin hatası nedeniyle serbest bırakıldı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

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2009 yılında hayatını birleştiren Alexander Clack ve karısı Nixiann Downes-Clack 2011 yılında ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kızları 1 yaşına geldiğinde Nixiann Downes-Clack çalışma hayatına geri dönmek istedi ve 17 yaşındaki bir bakıcıyla anlaştı. Aileyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki bebek bakıcısı ve Alexander Clack arasında bir yakınlaşma başladı. Nixiann Downes-Clack kocası ve evlerinde çalışan bakıcının aralarında bir ilişki olduğunu fark etti hatta ikilinin yatak odasında cinsel ilişkiye girdiğinde dair delillere ulaştı.

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Kocası ve bakıcının yasak aşkını fark ettikten sonra Nixiann Downes-Clack kocasını terk etmekle tehdit etti. Karısının tehdidinin sonrasında sinirden gözü dönen koca Nixiann Downes-Clack’i çocuğunun gözü önünde boğup öldürdü. Eşinin cansız bedenini bir bavula koyan Alexander Clack ülke değiştirerek onu ıssız bir yere gömdü.

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MAHKEME DOSYASI KAYBEDİLDİ

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Cinayetten suçundan 67 yıl hapis cezasına çarptırılan Alexander Clack mahkeme dosyasının kaybedilmesi üzerine henüz cezasının sekizinci yılındayken serbest bırakıldı. Dava dosyasının kaybedildiğini fark eden Alexander Clack avukatı Anselm Clounden’in itirazı üzerine adam serbest kaldı.

Nixiann Downes-Clack’in teyzesi Kim Szmyglewska The Sun’a yaptığı açıklamda, “Karar sonrasında dehşete düştüm. Bu kadar kötü bir suçran sonra serbest bırakılmasını aklım almıyor. Şimdi cinayetten kurtuldu ve hayatımıza geri dönüyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bebek bakıcısı cinayet İngiltere
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