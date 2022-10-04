Çocuğunun bakıcısıyla ilişkisini öğrenen karısını öldürdü! Cesedi bavula koyup ülke değiştirdi

40 yaşındaki Alexander Clack, karısı Nixiann Downes-Clack'in 17 yaşındaki bir bebek bakıcısıyla ilişkisi olduğunu öğrenip onu terk etmekle tehdit ettikten sonra eşini boğarak öldürme suçundan cinayetten yargılandı ve hapse atıldı. Karısının cesedini bir bavula koyarak ülke değiştiren ve ıssız bir noktada cesedi gömmeyi başaran Alexander Clack 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak eski hapishane memuru cezasının sekizinci yılında mahkemenin hatası nedeniyle serbest bırakıldı.

ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

2009 yılında hayatını birleştiren Alexander Clack ve karısı Nixiann Downes-Clack 2011 yılında ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kızları 1 yaşına geldiğinde Nixiann Downes-Clack çalışma hayatına geri dönmek istedi ve 17 yaşındaki bir bakıcıyla anlaştı. Aileyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki bebek bakıcısı ve Alexander Clack arasında bir yakınlaşma başladı. Nixiann Downes-Clack kocası ve evlerinde çalışan bakıcının aralarında bir ilişki olduğunu fark etti hatta ikilinin yatak odasında cinsel ilişkiye girdiğinde dair delillere ulaştı.

Kocası ve bakıcının yasak aşkını fark ettikten sonra Nixiann Downes-Clack kocasını terk etmekle tehdit etti. Karısının tehdidinin sonrasında sinirden gözü dönen koca Nixiann Downes-Clack’i çocuğunun gözü önünde boğup öldürdü. Eşinin cansız bedenini bir bavula koyan Alexander Clack ülke değiştirerek onu ıssız bir yere gömdü.

MAHKEME DOSYASI KAYBEDİLDİ

Cinayetten suçundan 67 yıl hapis cezasına çarptırılan Alexander Clack mahkeme dosyasının kaybedilmesi üzerine henüz cezasının sekizinci yılındayken serbest bırakıldı. Dava dosyasının kaybedildiğini fark eden Alexander Clack avukatı Anselm Clounden’in itirazı üzerine adam serbest kaldı.

Nixiann Downes-Clack’in teyzesi Kim Szmyglewska The Sun’a yaptığı açıklamda, “Karar sonrasında dehşete düştüm. Bu kadar kötü bir suçran sonra serbest bırakılmasını aklım almıyor. Şimdi cinayetten kurtuldu ve hayatımıza geri dönüyor” dedi.



