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Adım adım hırsızların izini sürdü! Gittikleri her yerde onları kulaklıklarından takip etti

04.10.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini vermek istemeyen bir sosyal medya kullanıcısı aksiyon filmlerini aratmayan bir hırsız kovalamacasını TikTok hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine gösterdi. İspanya’nın Csota de Sol bölgesinde evlerini kiraya verdiklerini ifade eden kullanıcı, villasından 50.000 sterlin (yaklaşık 1 milyon 55 bin TL) çalmasının ardından hırsızları takip etmeye başladı. Sosyal medya kullanıcılarının kimi gönderinin kurgu olduğunu düşünürken kimileri ise genç kadını cesaretinden dolayı tebrik etti.

Adım adım hırsızların izini sürdü! Gittikleri her yerde onları kulaklıklarından takip etti

İsmini vermek istemeyen bir sosyal medya kullanıcısı kiraya verdiği villasından 50.000 sterlin (yaklaşık 1 milyon 55 bin TL) değerinde nakit para ve eşyanın satıldığını fark ettiğinde aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamacaya imza attı. Kiraya verdikleri eve verilen zararı göstererek TikTok gönderisine başlayan kadın, yerel polisle konuşmasının ardından konuya çözüm bulamaması üzerine hırsızları kendi yöntemiyle bulmaya karar verdi.

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ÇALINAN KULAKLIKLARDAN TAKİP ETTİ

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Olay sırasında evde bulunan kablosuz kulaklığının çalındığını fark eden kadın, kulaklığın sinyallerini takip eden telefonu sayesinde adım adım hırsızların her adımını izlemeyi başardı. Hırsızların sakladığı yere bulan kadın arabanın içindeyken polise haber vererek suçların teşhis edilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

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Hırsız-polis filmlerini anımsatan sosyal medya gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderinin kurgu olduğunu düşündüklerini dile getirdi. Diğer bir bölümü ise kadının teknolojik takibini zekice bulduklarını ve benzer bir durumla karşılaşmaları halinde aynı yolu izleyeceklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok hırsızlık
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