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Kocasının başka bir kadınla randevusunu canlı canlı izledi! 20 dolar için...

04.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok insan için birlikte olduğu insanın başka biriyle randevuya çıktığını görmek sıkıntılı bir durum olsa gerek. Ancak Gabriele Dokianos isimli genç bir kadın, TikTok'ta yaptığı paylaşımıyla kendisi için durumun böyle olmadığını kanıtladı.

Kocasının başka bir kadınla randevusunu canlı canlı izledi! 20 dolar için...

23.000'den fazla beğeni alan video gönderisinde Gabriele, şimdi eşi olan erkek arkadaşının başka bir kadınla çıktığı randevuyu nasıl izlemek zorunda kaldığını anlattı.

YARI ZAMANLI ÇALIŞIYORLARDI

Lise son sınıftayken ikisinin de yarı zamanlı işlerde çalışarak geçimlerini sağladıklarını anlatan Gabriele, kendisinin bir suşi barda erkek arkadaşı Robert'ın ise bahçe malzemeleri satan bir mekanda çalıştığını söyledi.

GARİP BİR ŞEY OLDU

Genelde Robert'ın mesaisi daha erken biterdi ve Gabriele'e mesaisinin son saatlerinde onun yanına giderek eşlik ederdi. Ancak o gün garip bir şey oldu.

BAHŞİŞ VERDİ

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Sık sık Gabriele'in çalıştığı suşi barda zaman geçiren yaşça büyük ve oldukça çekici kadın bir müşteri kapanmasına 15 dakika kala Robert'ın çalıştığı yere gitti. Oradan biraz alışveriş yaptı ve Robert'a aldığı malzemeleri arabasına taşıması için 20 dolar teklif etti.

TEKLİFİ AKILALMAZDI

Arabaya vardıklarında ona bir şeyler atıştıracağını ve eşlik etmek isteyip istemediğini sordu. Robert, kendisine oldukça cazip gelen bu teklifi kabul etti ve kadına Gabriele'in çalıştığı suşi bara gitmeyi teklif etti.

TEK MENÜYLE GİTTİ

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O sırada çalışmakta olan Gabriele, oğluyla tanışık olduğu bu hoş kadının kapıdan girdiğini gördü. Her zaman barda oturur, kırmızı şarap içer ve yemeğini yerdi. Bu yüzden Gabriele yalnızca bir menü alarak onunla ilgilenmek için yanına gitti.

ŞOKE OLDU

Ancak kadın garip bir edayla ''Ah, hayır. Bugün iki kişilik. Bolca yemek ve bolca alkol.'' diyerek gülümsedi. Tam o sırada Gabriele'in erkek arkadaşı bara girdi, onunla göz teması kurdu ve kadınla oturup yemeğe başlarken hiçbir şey söylememesini işaret etti.

''RAHATSIZ EDİCİYDİ''

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Gabriele ve arkadaşları şok içinde olanları izlediler. İş arkadaşlarının onun buna neden izin verdiğini sorgularken, genç kadın 'hayatının en rahatsız edici dakikalarını' yaşadığını iddia etti.

DÜĞÜNE DAVET ETMEK İSTEDİ

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Sonra ortaya çıkan şey ise erkek arkadaşının yalnızca akşam yemeğini bedavaya getirmek için bu teklifi kabul ettiği oldu. Bu tuhaf gecenin üzerinden yıllar geçti ve çift şimdi evli. Ancak Gabriele'in onu düğünlerine davet etmek için can attığını söylemesi, birçok kullanıcıyı bu durumu aşıp aşamadığı konusunda endişeye düşürdü.

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ilişki sorunları
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