EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa nasıl davranmalısınız? Bu davranışlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Çocuklar isyan etmiyor, kaygı duyuyor olabilir"

Okula gitmek istemeyen çocukların bu davranışı çoğu zaman bir isyan değil, derin bir kaygının işareti olabilir. Psikolog Ozan Yazıcı, çocuklarda okuldan kaçınma davranışının genellikle ayrılık kaygısı, sosyal anksiyete, özgüven eksikliği veya okul ortamına uyum sağlamakta yaşanan zorluklarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa nasıl davranmalısınız? Bu davranışlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Çocuklar isyan etmiyor, kaygı duyuyor olabilir"

Psikolog Ozan Yazıcı, okula gitmek istemeyen çocuklara ailelerin nasıl yaklaşması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa nasıl davranmalısınız? Bu davranışlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Çocuklar isyan etmiyor, kaygı duyuyor olabilir" 1

Psikolog Ozan Yazıcı, çocukluk döneminde sık karşılaşılan okula gitmek istememe davranışının genellikle ayrılık kaygısı, sosyal anksiyete, özgüven düşüklüğü veya okul ortamına uyum güçlüğüyle ilişkili olduğunu söyledi. Psk. Yazıcı, "Çocuk, okuldan kaçınma davranışını çoğu zaman bilinçli bir isyandan ziyade, yoğun bir anksiyetenin dışavurumu olarak sergiler. Bu yüzden çocuğun okula yüklediği anlam çok önemli bir yer tutar" dedi.

"AŞIRI KORUYUCU EBEVEYNLİK RİSKİ ARTIRABİLİR"

Çocuğun okula gitmek istememesinin altında genellikle güvenlik hissinin tehdit altında algılanması olduğunu belirten Psk. Yazıcı, "Ebeveynle kurulan bağın niteliği, bu davranışın sürmesinde belirleyici rol oynar. Aşırı koruyucu ebeveynlik, çocuğun bağımsızlık gelişimini engelleyerek okul ortamından uzak durma eğilimini artırabilir" ifadelerini kullandı.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa nasıl davranmalısınız? Bu davranışlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Çocuklar isyan etmiyor, kaygı duyuyor olabilir" 2

"CEZA DEĞİL, DUYGUSAL GÜVEN İŞE YARIYOR"

Zorlayıcı veya cezalandırıcı yaklaşımların sorunu büyüttüğünü vurgulayan Psk. Yazıcı, "Araştırmalar, ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuğun duygularını anlamlandırmasına yardımcı olmasının okul reddini azalttığını göstermektedir. Bu tür durumlarda çocuğa anlayışla yaklaşmak çok daha etkilidir" dedi.

UZMANDAN AİLELERE ÖNERİLER

Psk. Yazıcı, okula gitmek istemeyen çocuklara destek olurken ailelerin uygulayabileceği etkili yöntemleri şöyle sıraladı:

Duygusal köprü kurun: 'Okula gitmek seni korkutuyor olabilir, bu çok normal' gibi empatik ifadeler kullanın.

Aşamalı maruziyet sağlayın: Çocuğun kısa sürelerle okula dönmesini sağlayarak güven temelli yeniden bağ kurmasına destek olun.

Rutinleri yapılandırın: Sabah rutinlerinin tahmin edilebilir ve sakin olması kaygıyı azaltır.

Ebeveyn-öğretmen iş birliği kurun: Okul personeliyle düzenli iletişim, çocuğun güven duygusunu pekiştirir.

Gerekirse profesyonel destek alın: Kaygı belirtileri yoğun veya uzun sürüyorsa bir uzmandan yardım alın.

Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa nasıl davranmalısınız? Bu davranışlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Çocuklar isyan etmiyor, kaygı duyuyor olabilir" 3

"BİR DİSİPLİN SORUNU DEĞİL, DUYGUSAL BİR İHTİYAÇTIR"

Psk. Yazıcı, okula gitmek istememe davranışının genellikle bir "disiplin sorunu" olarak değerlendirildiğini, ancak gerçekte bunun çocuğun duygusal ihtiyaçlarını ifade etme biçimi olduğunu vurguladı. Psk. Yazıcı, "Anlayış, sabır ve bilimsel temelli destek yaklaşımlarıyla bu süreç sağlıklı şekilde yönetilebilir. Çocuğun duygularını anlamak ve güven duygusunu yeniden inşa etmek, okula uyum sürecini kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu! Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu!
MEB'den 81 ile genelge! Tüm okullarda düzenlenecekMEB'den 81 ile genelge! Tüm okullarda düzenlenecek

Anahtar Kelimeler:
okul çocuk sağlığı kaygı bozukluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.