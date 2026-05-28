Çocuğunuz Yapay Zeka Çağına Ne Kadar Hazır?

1/8 Çocuğunuz tablet, telefon, bilgisayar gibi dijital bir cihazla karşılaştığında genellikle ne yapıyor? Sadece YouTube videosu izliyor veya hazır oyunları tüketiyor. Cihazın ayarlarını kurcalıyor, kendi kendine yeni uygulamalar keşfediyor. Tasarım araçlarını seviyor. Yapay zekaya soru soruyor, ödevlerini yapıyor.

2/8 Çocuğunuz okulda veya günlük hayatta bir problemle karşılaştığında nasıl bir yol izliyor? Yapay zekaya sorar sonra da bize. Sorunu parçalara ayırır ve o şekilde ilerler. İnternette arama motorlarına yazar. Direkt bize sorar.

3/8 Evinizde yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Yapay zekayı henüz hayatımıza dahil etmedik. Sadece akıllı lambalar var. Yapay zeka destekli birkaç ürün kullanıyoruz. Arabamızda bile var!

4/8 Peki büyüyünce ne olmak istiyor? Teknoloji alanını istiyor ama hangi mesleklerin kalıcı olacağını kestiremiyor. Doktorluk, avukatlık gibi geleneksel meslekleri hedefliyor. Yazılım, veri veya dijital tasarıma yöneliyor. Daha karar vermedi hala düşünüyor.

5/8 Peki yaratıcılıkla ilişkisi nasıl? Kağıt kalemle bir şeyler çiziyor. Tabletten veya bilgisayardan bir şeyler üretiyor. Üretmiyor, genelde tüketiyor. Dijital müzik, video kurgu veya çizim araçlarını kullanıyor.

6/8 Peki dijital dünyada gördüklerini sorguluyor mu? İnternette gördüğü her videoya veya habere kolayca inanıyor. Bazen şüphe duysa da araştırmıyor. Sahte video olabilir diye sorguluyor. Neredeyse her gördüğünü araştırıyor.

7/8 Peki öğrenme motivasyonu nasıl? Sadece öğretmeninin veya ebeveyninin zoruyla, sınav için çalışır. Online eğitim platformlarını kullanarak kendi ilgisine göre bağımsızca öğrenir. Merak ettiği konular var ama kendi kendine nasıl öğreneceğini bilemiyor. Yapay zekayı kişisel bir öğretmen gibi kullanıp öğrenme sürecini hızlandırır.