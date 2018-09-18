Çocuğunuzun beyin gelişimi için beslenme çantasında bulunması gerekenler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Kübra Esin, okula giden çocukların beslenme çantalarında kuruyemiş ve kuru meyvelerin mutlaka bulunması gerektiğine dikkat çekti. Okul çağı; hızlı büyüme-gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığı bir dönem. Bu yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme ile; bedensel, duygusal, sosyal gelişim ve okul başarısı olumlu yönde etkileniyor. Aynı zamanda yetişkinlik dönemine temel oluşturan doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması sağlanıyor.

Peki bu dönemde çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığını edinmeleri için neler yapmak gerekiyor? Özellikle ailelere ne gibi görevler düşüyor? Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Kübra Esin, özelikle kahvaltıya dikkat çekiyor:

"Kahvaltı günün en önemli öğünü olmakla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteği duymama, anne-babanın zaman ayırmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı maalesef okul çocuklarının en fazla atladığı öğün olmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, okul çocuklarının ancak %57'sinin düzenli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunların olduğu saptanmıştır. Okul çocuklarında tüm bu olumsuz durumları önlemek ve optimal büyüme-gelişme sağlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır."