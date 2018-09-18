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Çocuğunuzun beyin gelişimi için beslenme çantasında bulunması gerekenler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin en hızlı olduğu okul çağı döneminde, sağlıklı beslenme bir hayli önem taşıyor.

Çocuğunuzun beyin gelişimi için beslenme çantasında bulunması gerekenler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Kübra Esin, okula giden çocukların beslenme çantalarında kuruyemiş ve kuru meyvelerin mutlaka bulunması gerektiğine dikkat çekti. Okul çağı; hızlı büyüme-gelişme ve öğrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığı bir dönem. Bu yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme ile; bedensel, duygusal, sosyal gelişim ve okul başarısı olumlu yönde etkileniyor. Aynı zamanda yetişkinlik dönemine temel oluşturan doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılması sağlanıyor.

beslenme çantası

Peki bu dönemde çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığını edinmeleri için neler yapmak gerekiyor? Özellikle ailelere ne gibi görevler düşüyor? Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Kübra Esin, özelikle kahvaltıya dikkat çekiyor:

"Kahvaltı günün en önemli öğünü olmakla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteği duymama, anne-babanın zaman ayırmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı maalesef okul çocuklarının en fazla atladığı öğün olmaktadır. Ülkemizde yapılan bir araştırmada, okul çocuklarının ancak %57'sinin düzenli kahvaltı yaptığı belirlenmiştir. Kahvaltı yapmayan çocukların derslerdeki konsantrasyonlarının ve algılamalarının düşük, dikkat sürelerinin kısa olduğu, öğrenmede güçlük çektikleri, bazılarında da baş ağrısı, baş dönmesi gibi sorunların olduğu saptanmıştır. Okul çocuklarında tüm bu olumsuz durumları önlemek ve optimal büyüme-gelişme sağlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır."

Kahvaltıda neler tüketilmeli?

kahvaltı

Kahvaltı yapmak kadar kahvaltının içeriğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen Kübra Esin konuyla ilgili şunları söyledi: "Kahvaltıda kan şekerini hızla yükselten ve sonra düşüren şekerli besinler yerine büyümek için gerekli olan proteinden zengin süt, yumurta, peynir; bağışıklığı güçlendiren vitamin ve mineralden zengin taze sebze-meyve; günlük enerji ihtiyacımızın çoğunluğunu sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi besinler tüketilmelidir."

Kahvaltı için menü örnekleri:

meyve suyu

1- Süt-haşlanmış yumurta-domates-salatalık-ekmek
2- Taze sıkılmış meyve suyu - peynirli omlet- zeytin
3- Açık çay- menemen – ekmek
4- Süt- ballı ekmek- muz
5- Taze sıkılmış meyve suyu - peynirli tost

Beslenme çantasında neler olmalı?

beslenmecantası1
Beslenme çantasında taşınması kolay ve besleyici değeri yüksek besinler olmalıdır. Özellikle fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler hem çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği hem de enerji vereceği için beslenme çantasında yer almalıdır.

Beslenme çantası için menü örnekleri:

simit

1- Taze sıkılmış meyve suyu-ev yapımı poğaça
2- Ayran- simit- meyve
3- Süt- ev yapımı kek
4- Taze sıkılmış meyve suyu- peynirli sandviç
5- Ayran- ekmek arası köfte (yağsız tavada

Okul çağı çocukları için beslenme önerileri:

Öğün atlamamaya dikkat edin ve güne mutlaka kahvaltı ile başlayın.
Sağlıklı kemik gelişimi için günlük 1 kibrit kutusu peynir, 2-3 su bardağı süt veya yoğurt tüketin.
Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve minerallerden zengin sebze ve meyveyi her öğünde tüketmeye çalışın.
Büyüme ve gelişme için gerekli proteinden zengin et, tavuk, balık, kuru baklagiller, süt, yoğurt, peynir gibi besinlere günlük beslenmenizde yer verin.
Zihinsel gelişimi olumlu etkileyen omega-3'lerden zengin balığı haftada 2-3 kez tüketin.

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