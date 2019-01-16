Çocuk, araç koltuğuyla yola düştü; annesi fark etmedi

Olay Minnesota eyaletinin Mankato kentinde meydana geldi. Chad Cheddar Mock adlı sürücünün araç kamerasınca kaydedilen ve sosyal medya paylaşılan videoda, seyir halindeki bir otomobilden araç koltuğu ile beraber çocuğun düştüğü görülüyor. Ardından sürücü aracından iniyor, trafiği durduruyor ve kız çocuğunu yoldan alarak kurtarıyor.

ANNESİ FARK ETMEDİ

İşin çarpıcı tarafı ise 2 yaşındaki kız çocuğunun annesinin, bu olayı fark etmeyerek yoluna devam etmesi oldu. Bu nedenle küçük çocuk otomobilden düştü mü, yoksa atıldı mı merak konusu oldu. Olay yerine gelen polis, kız çocuğunun araba koltuğuna emniyetli bir şekilde bağlandığını ancak araba koltuğunun güvenli bir şekilde yerine yerleştirilmediğini söyledi. Çocuğunun araçta olmadığını fark eden anne, olayın olduğu yere geri dönerken adı açıklanmayan kadının çocuğu tehlikeye atma cezasıyla yüzleşeceği bildirildi. (DHA)

