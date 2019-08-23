Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Çocuk oyuncu kadrosu ve konusu

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Çocuk'un tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını 1441 Productions'ın, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, dizi Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU

Çocuk dizisinde başrolleri Merve Çağıran, Serhat Teoman, Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş ve Kenan Acar paylaşıyor. Diziye son olarak ise Emre Kerem Ketmenci, Oktay Samurkaş, Okday Korunan ve Nimet İyigün katıldı.

NAZAN KESAL ASİYE ROLÜNDE!

Star Tv'de ekrana gelecek diziyi Yemin, Kırgın Çiçekler gibi dizilerin de yönetmenliğini yapmış olan Serkan Birinci yönetecek. Dizide 5 anne, bu 5 kadının anneleri ve çocukları da yer alacak yani birçok başrol oyuncusu olacak. Başrollerden biri olan Nazan Kesal, çocukları için mücadele eden Asiye karakterini canlandıracak.

