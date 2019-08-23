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Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Çocuk oyuncu kadrosu ve konusu

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 23.08.2019 02:04 | Son Güncelleme

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Çocuk'tan ilk fragman yayınlandı. Anneler ve çocuklarının hayat hikayesini anlatan dizi çarpıcı konusuyla dikkat çekecek. Peki Çocuk dizisi oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor? İşte Çocuk dizisinden ilk fragman ve oyuncu kadrosu.

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Çocuk'un tanıtım fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını 1441 Productions'ın, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, dizi Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU
Çocuk dizisinde başrolleri Merve Çağıran, Serhat Teoman, Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş ve Kenan Acar paylaşıyor. Diziye son olarak ise Emre Kerem Ketmenci, Oktay Samurkaş, Okday Korunan ve Nimet İyigün katıldı.

NAZAN KESAL ASİYE ROLÜNDE!
Star Tv'de ekrana gelecek diziyi Yemin, Kırgın Çiçekler gibi dizilerin de yönetmenliğini yapmış olan Serkan Birinci yönetecek. Dizide 5 anne, bu 5 kadının anneleri ve çocukları da yer alacak yani birçok başrol oyuncusu olacak. Başrollerden biri olan Nazan Kesal, çocukları için mücadele eden Asiye karakterini canlandıracak.

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