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Çocuk hastanesinde kan donduran olay! Taburcu olacağı gün feci şekilde can verdi!

Fransa'da bir çocuk hastanesinde 7.5 aylık prematüre doğan Zayneb-Cassandra isimli bebek 6 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürüldü. Olayın detayları sonradan ortaya çıktı.

Çocuk hastanesinde kan donduran olay! Taburcu olacağı gün feci şekilde can verdi!

7.5 aylık prematüre doğan Zayneb-Cassandra isimli bebek tedavisinin ardından taburcu olacağı gün feci şekilde can verdi. Fransa'da yaşanan olay adeta kan dondurdu.

Çocuk hastanesinde kan donduran olay! Taburcu olacağı gün feci şekilde can verdi! 1

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜRDÜ

Bebeğin cuma günü başında ciddi bir şekilde yara aldığı sonrasında yoğun bakıma kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ortaya çıktı. Odada bulunan altı yaşındaki çocuğun bebeği yere düşürerek başının zemine çarpmasına neden olduğu belirtildi.

Çocuk hastanesinde kan donduran olay! Taburcu olacağı gün feci şekilde can verdi! 2

Bebeğin büyükannesi Fransız La Voix du Nord gazetesine yaptığı açıklamada, “Çocuk sabah saat yedide geliyor ve gün boyunca koridorlarda koşuyordu. Tüm anneler şikayetçiydi, hatta bir hemşire çocuğun annesini uyardı.” dedi. Bebek bilinci kapalı halde yerde bulundu; altı yaşındaki çocuk ise hemen yanındaki sandalyede oturuyordu. Bebeğin alt bezinden tutularak kaldırılmaya çalışıldığı ve bu sırada başının üzerine düştüğü ifade edildi.

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bebek
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