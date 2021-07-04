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  4. Çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü

Çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü

04.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 24 yaşındaki futbolcu Odichukumma Kelvin Igweani, iki yaşındaki bir erkek çocuğunu rehin aldı. Futbolcunun evinden çocuğun çığlıklarını duyan 38 yaşındaki komşu Richard Woodcock, çocuğu kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada futbolcunun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis şok tabancasıyla futbolcuyu etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Direnen futbolcuya polis dört el ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü

İngiltere bu kan donduran olayı konuşuyor.Anker Wismar'da top koşturan 24 yaşındaki futbolcu Igweani, İngiltere'de polis tarafından öldürüldü. Igweani, İngiltere'deki evinde iki yaşında bir çocuğu rehin aldı.Çığlıkları duyan 38 yaşındaki komşu Richard Woodcock, çocuğu kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada futbolcu tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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4 KURŞUNLA VURULDU

Komşuların ihbarı üzerine eve polis girdi. Igweani, eve gelen polise küçük çocuğu kalkan olarak kullandı Polis önce şok tabancası ile kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Fakat bu yöntemle başarılı olamadı. Sonrasında belindeki silahı çıkartan polis, 24 yaşındaki futbolcuya dört el ateş ederek öldürdü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Igweani ve çocuğu kurtarmaya çalışırken vurulan Richard Woodcock'un hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

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ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Olaydan ağır yaralı olarak kurtulan erkek çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun da ciddiyetini koruduğu belirtilirken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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