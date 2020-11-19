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Çocuk koluna dokundu, sosyal medya ikiye bölündü

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bir kadının uçuş sırasında coşkuyla koluna vuran çocuğu videoya alması sosyal medyayı ikiye böldü. Kullanıcılardan bazıları 'uçakta çocuk seven biri ne güzel' şeklinde tepki verirken, bazıları bunun yanlış olduğunu savunarak açıklama yaptı.

Çocuk koluna dokundu, sosyal medya ikiye bölündü

TikTok'a yüklediği videoyla 11 milyonu aşkın izlenme alan Kara Saba adındaki kadın kuşkusuz bu kadar konuşulacağını tahmin etmiyordu.

Uçak yolculuğunda arkadaki bir çocuğun koluna vurmasını videoya alan Kara, bu anları gülerek karşıladı.

@kara.bouu

Her name was Adeline and I hope her mom sees this. @delta ##throwback ##toddler ##wholesome ##fyp

♬ original sound - ???????????????? ????????????????

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Video boyunca eşiyle beraber keyifli dakikalar geçiren Kara, bu anları TikTok'a yükleyince hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldı.

TikTok videosunun başlığında, 'Adı Adeline'dı ve umarım annesi bunu görür' yazan kadın, 'uçak yolculuğunda çocuk seven bir kadın, sizi tüm anneler kucaklıyor. Onun çocuk olmasına izin vermeni seviyorum. Dünyanın buna ihtiyacı var' yorumu aldı.

Ancak birkaç yorum sahibi bunun doğru olmadığını savunarak, 'yabancılara izinleri olmadan dokunmak mı? İnsanlara saldırmak için büyümek. Hemen annesine söyleyin lütfen' dedi.


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