Çocuk koluna dokundu, sosyal medya ikiye bölündü

TikTok'a yüklediği videoyla 11 milyonu aşkın izlenme alan Kara Saba adındaki kadın kuşkusuz bu kadar konuşulacağını tahmin etmiyordu.

Uçak yolculuğunda arkadaki bir çocuğun koluna vurmasını videoya alan Kara, bu anları gülerek karşıladı.

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Video boyunca eşiyle beraber keyifli dakikalar geçiren Kara, bu anları TikTok'a yükleyince hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldı.

TikTok videosunun başlığında, 'Adı Adeline'dı ve umarım annesi bunu görür' yazan kadın, 'uçak yolculuğunda çocuk seven bir kadın, sizi tüm anneler kucaklıyor. Onun çocuk olmasına izin vermeni seviyorum. Dünyanın buna ihtiyacı var' yorumu aldı.

Ancak birkaç yorum sahibi bunun doğru olmadığını savunarak, 'yabancılara izinleri olmadan dokunmak mı? İnsanlara saldırmak için büyümek. Hemen annesine söyleyin lütfen' dedi.



