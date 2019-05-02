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Çocuk parkında rezalet! Kız çocuğu polise sığındı

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YAŞAM  | 02.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, parkta oyun oynayan Ş.K. (12) adlı kız çocuğu, kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü M.K.'nin (60) yanından kaçarak emniyete gitti. Gözaltına alınan M.K., adliyeye sevk edildi.

Çocuk parkında rezalet! Kız çocuğu polise sığındı

Olay, dün akşam saatlerinde Yığılca ilçe merkezinde bulunan şehir parkında meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. parktaki oyun aletlerinde oynama başladı. Bu sırada parkta olan M.K., küçük kızın yanına gelip, “Seni çok beğendim” diyerek, elle tacizde bulundu.

Çığlık atarak kaçan Ş.K., parkın karşısında bulunan Yığılca İlçe Emniyet Amirliği binasına gitti. Ş.K.'nin ailesine haber verildi. Emniyet amirliğine gelen aile, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Yığılca Adliyesi’ne sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Düzce yığılca emniyet çocuk parkı taciz

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