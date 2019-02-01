Çocuk, rögara havai fişek attı, patlama oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

Çin’de küçük bir çocuk, elindeki yanan havai fişeği bir rögara atınca patlamaya neden oldu. Çocuğun yara almadan kurtulduğu o patlama ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çin'de güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntüde, küçük bir çocuğun, elinde yanan havai fişeklerle rögara doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından çocuk elinde taşıdığı havai fişekleri rögara kapağından içeri atıyor.

İçeride biriken gazın patlaması sonrası rögar kapağı ve kaldırım taşları havaya fırlıyor. Ortalığı kaplayan toz bulutu arasında çocuğun kaçtığı görülüyor. Patlamayı gören çevredekiler ise neler olduğunu anlamak için olay yerine toplanıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin rögar patlama havai fişek

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