Çocuk, rögara havai fişek attı, patlama oldu

Çin'de güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntüde, küçük bir çocuğun, elinde yanan havai fişeklerle rögara doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından çocuk elinde taşıdığı havai fişekleri rögara kapağından içeri atıyor.
İçeride biriken gazın patlaması sonrası rögar kapağı ve kaldırım taşları havaya fırlıyor. Ortalığı kaplayan toz bulutu arasında çocuğun kaçtığı görülüyor. Patlamayı gören çevredekiler ise neler olduğunu anlamak için olay yerine toplanıyor. (DHA)
İlçede büyük panik! Antalya'dan sonra bir yerde daha...
Akıllı telefonlardan ihbar yağdı!
Unutulmadı! Ziyaretçi akınına uğradı
Otobüste dehşet! Şoförü defalarca bıçakladı
Kamerun'da bulunan Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşımlar
İlber Ortaylı'nın 'Atatürk' paylaşımı sosyal medyayı salladı
WhatsApp'ta silinen mesajları okuma yöntemini açıklıyoruz
Erkek arkadaşının telefonunda Tinder bulduktan sonra samuray kılıcı ile dilimlemeye çalıştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum