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Çocuk setinden ilk kare yayınlandı! İşte Çocuk dizisi fragmanı, oyuncuları ve konusu

DİZİ HABERLERİ  | 24.08.2019 00:04 | Son Güncelleme

Çekimlerine İstanbul’da başlanan ve şimdiden merak uyandıran Çocuk dizisinden ilk fotoğraf ve tanıtım yayınlandı. İşte Çocuk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu.

Çocuk setinden ilk kare yayınlandı! İşte Çocuk dizisi fragmanı, oyuncuları ve konusu

Çocuk yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor. Dizinin ana mekanı Karasu ailesinin Pembe Köşkü'nde gerçekleştirilen Afiş ve PR çekimlerinde birbirinden şık kostümlerle objektif karşısına geçen oyuncular, verdikleri pozlarla göz doldurdu.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor.

ÇOCUK DİZİSİNİN KONUSU

Çocuk Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye... Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.

Sevilen isimleri ve sürükleyici hikayesi ile “Çocuk” yakında Star’da!

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