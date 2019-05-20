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Çocukların bile görünce aklı karışıyor! Bu oyuncaklar çok ilginç

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Milyonlarca çocuğun "arkadaş" olduğu oyuncak yetişkinlerin ellerinden çıkıyor. Ama şimdi göreceğiniz oyuncaklar bugüne kadar gördüklerinizden çok farklı! İşte çocukların bile bazılarına anlam veremediği, haliyle tepkisiz kaldığı birbirinden ilginç tasarımdaki oyuncaklar...

Çocukların bile görünce aklı karışıyor! Bu oyuncaklar çok ilginç

Çocukların saatlerce oynayıp mutlu olması için tasarlanan tüm oyuncaklar yetişkin insanlar tarafından tasarlanıyor. Bugüne kadar eğlendiğiniz hatta çoğuyla sabahlara kadar sarılıp uyuduğunuz birçok oyuncak evet, büyüklerin ellerinden çıkıyor. Ancak, bu büyükler çocuklar için bazen o kadar çok "heyecanlanıyorlar" ki ortaya onlara göre "komik" çocuklara göre "garip" oyuncaklar çıkabiliyor.

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Şimdiki galeride göreceğiniz oyuncaklar da biraz eğlence yönünden şaşmış ilginç tasarımlara örnek olmuş. İşte çocukların bile anlam veremediği birbirinden "farklı" tasarımda düşünülmüş oyuncaklar...

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