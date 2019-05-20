Çocukların bile görünce aklı karışıyor! Bu oyuncaklar çok ilginç

Çocukların saatlerce oynayıp mutlu olması için tasarlanan tüm oyuncaklar yetişkin insanlar tarafından tasarlanıyor. Bugüne kadar eğlendiğiniz hatta çoğuyla sabahlara kadar sarılıp uyuduğunuz birçok oyuncak evet, büyüklerin ellerinden çıkıyor. Ancak, bu büyükler çocuklar için bazen o kadar çok "heyecanlanıyorlar" ki ortaya onlara göre "komik" çocuklara göre "garip" oyuncaklar çıkabiliyor.

Şimdiki galeride göreceğiniz oyuncaklar da biraz eğlence yönünden şaşmış ilginç tasarımlara örnek olmuş. İşte çocukların bile anlam veremediği birbirinden "farklı" tasarımda düşünülmüş oyuncaklar...





