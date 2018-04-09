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Çocuklar Duymasın 36. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'in evlat edindiği Zeynep geliyor

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 09.04.2018 01:01 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde diziye yeni bir minik yıldız geliyor! Haluk ve Meltem evlat edinecekleri Zeynep ile sonunda tanışıyorlar!

Çocuklar Duymasın 36. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'in evlat edindiği Zeynep geliyor

Çocuklar Duymasın'ın 8 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek olan 36. bölümünde, Haluk ve Meltem'in ailesine yeni biri daha katılıyor. Uzun süredir evlat edinme başvurularını heyecanla bekleyen Haluk ve Meltem'e müjdeli haber geldi. Haluk ve Meltem evlat edindikleri Zeynep ile tanışıyorlar.

Haluk, Zero'nun kendisini telefonuna "Taş Kafa" olarak kaydettiğini düşünüyor ve ortalık karışıyor! Hüseyin evi kiralamaya karar veriyor, kiracılar yabancı olunca Kadriye'nin onlarla anlaşmaya çalışması ise komik anlara sahne oluyor. Haluk, sosyal paylaşımlarını beğenmeyen Meltem'e çıkışıyor.

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar günü saat 20.00'de Kanal D'de!

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