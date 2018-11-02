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Çocuklar Duymasın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyyar Tayyar geri dönüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 02.11.2018 22:43 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisinin 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölümde dizinin sevilen karakteri Seyyar Tayyar geri dönüyor. Meltem'i taklit etmeye devam eden dünürü ise moral bozmaya devam ediyor! Emre ve Simay ise düğün şoku yaşıyor! İşte Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı...

Çocuklar Duymasın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seyyar Tayyar geri dönüyor!

Çocuklar Duymasın 56. yeni bölümde, Eskilerden çok sevilen bir karakter yeniden dönüyor! Usta oyuncu Emin Gümüşkaya'nın canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteri yeniden diziye katılıyor.

Emre ve Simay'ın düğünü iptal edilecek mi? Meltem'i taklit etmeye devam eden dünürü, moral bozmaya devam ediyor! Emre ve Simay evlilik tarihlerini almışken alacakları haber ve özel günü iptal edecek mi? Çocuklar Duymasın, eğlence dolu bölümüyle 6 Kasım Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Taş Fırın Haluk’un ve Meltem’in hayatına bir anda giren, hayatları hakkında en ufacık ayrıntıyı bile bilen Eray, herkesin kafasını karıştırmıştır. Hiç kimse Eray’ı hatırlamamaktadır ancak o, başta Gönül ve Tuna olmak üzere Haluk ve Meltem’in hayatındaki herkesi tanımaktadır. Haluk, Eray’ı tanımadığını söylese de Eray’ın hali ve tavrı hiç de uzak biri olmadığını göstermektedir.

Peki Haluk ve Meltem’in hayatına bir anda giren bu esrarengiz kişi kimdir? Bütün bunlar yetmezmiş gibi Havuç’un eski sevgilisinin ortaya çıkması işleri daha da karıştırır.

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