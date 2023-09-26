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Çocuklar Duymasın'ın Amerikalı Mary'si Demet Tuncer'in son hali şaşırttı! Gören tanıyamadı

26.09.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Çocuklar Duymasın'da 'Amerikalı Mary' rolünü oyunu Demet Tuncer canlandırıyordu. Dizide Haluk ve Selami'nin Amerikalı patronu Mary'ye hayat veren Demet Tuncer'in son hali görenleri şaşırttı.

2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Demet Tuncer, 'Amerikalı Mary' rolüne hayat veriyordu. Aile ve durum komedisi türünü ele alan Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları arasında Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Vatan Şaşmaz ve Meriç Acemi gibi isimler yer alıyordu. Demet Tuncer, aradan geçen yılların ardından değişimiyle şaşırttı.

Oyuncu olmadan önce seslendirmen ve şarkıcılık yapan Demet Tuncer, Çocuklar Duymasın dizisiyle televizyon ekranlarına adım attı.

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1975 yılında İstanbul'da doğan Demet Tuncer, liseyi bitirdikten sonra bir süre ABD'de yaşadı. Orada oyunculuk eğitimi alan Tuncer, Türkiye'ye döndükten sonra Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı.

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Tuncer, daha sonra Kadın Terzisi, Arapsaçı ve Yahşi Batı gibi filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

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Son olarak 2018 yılında Nefes Nefese dizisinde rol alan Demet Tuncer uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

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Şimdilerde 48 yaşında olan Demet Tuncer sosyal medyayı aktif kullanıyor. Tuncer, İngilizce dili hakkında eğitici içerikler paylaşıyor.

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Son haline yorum yağan ünlü oyuncuyu kimi takipçileri aynı bulurken kimileri ise ''Yıllar size acımamış'' şeklinde yorum yapıyor.

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