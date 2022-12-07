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Çocuklar Duymasın'ın Amerikalı Mary'si Demet Tuncer'in son haline bakın! Görenler tanımakta zorlandı

07.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Vatan Şaşmaz ve Meriç Acemi gibi isimler yer alıyordu. Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Selami'nin Amerikalı patronu Mary'ye hayat veren Demet Tuncer, son görüntüsüyle şaşırttı.

Çocuklar Duymasın'ın Amerikalı Mary'si Demet Tuncer'in son haline bakın! Görenler tanımakta zorlandı

Oyuncu olmadan önce seslendirmen ve şarkıcılık yapan Demet Tuncer, Çocuklar Duymasın dizisiyle televizyon ekranlarına adım atmıştı. Şimdilerde 47 yaşında olan Demet Tuncer, yıllar içerisindeki değişimiyle dikkat çekti.

1975 yılında İstanbul'da doğan Demet Tuncer, liseyi bitirdikten sonra bir süre ABD'de yaşadı. Orada oyunculuk eğitimi alan Tuncer, Türkiye'ye döner dönmez Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Daha sonra Kadın Terzisi, Arapsaçı ve Yahşi Batı gibi filmlerde kamera karşısına geçti.

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini görenler tanıyamadı! Fısfıs İsmail'in biricik aşkıydı

Prenses ve Kurbağa filminde seslendirme yapan Demet Tuncer; Filinta dizisiyle televizyona geri döndü. Filinta'nın başrolünde Berrak Tüzünataç, Hazım Körmükçü gibi isimler yer alıyordu. 2017 yılında yeniden Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Demet Tuncer, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini görenler tanıyamadı! Fısfıs İsmail'in biricik aşkıydı

Sosyal medyada aktif olan Demet Tuncer, Instagram hesabında eğitici İngilizce videoları paylaşıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini görenler tanıyamadı! Fısfıs İsmail'in biricik aşkıydı

Kitap seslendirmesi de yapan ünlü oyuncu, hayatına dair tüm detayları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini görenler tanıyamadı! Fısfıs İsmail'in biricik aşkıydı

47 yaşındaki Demet Tuncer'in hâlâ çok güzel olduğunu savunanlar kadar, ''Yıllar size acımamış'' diyenler de oluyor.

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini görenler tanıyamadı! Fısfıs İsmail'in biricik aşkıydı

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini görenler tanıyamadı! Fısfıs İsmail'in biricik aşkıydı

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini görenler tanıyamadı! Fısfıs İsmail'in biricik aşkıydı

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