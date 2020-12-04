Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! 'Sancılarım başlayınca...'

Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari annelik heyecanını yaşıyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, bir aylık olan kızı Müjgan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Kızının 40'ını uçuran Tatari suda doğum yaptığı anlardan bir karesini paylaştı. Ayşecan Tatari duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bu fotoğrafı koyacağımı düşünmemiştim. Doğum hikayemdeki bütün kadınların olduğu bir tane koyarım diyordum; dördümüzün olduğu... Doktorum Şermin hanım, Müjgân’ın ebesi Setenay, ben ve tabi doulam Pelin. Doğumhanenin kapısında yan yana verilmiş bir zafer pozu.

Öyle bir fotoğrafımız yok, doğumhaneye de inmedik hiç ama zaten bu süreçte emin olduğum tek şey, doğum, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir.

Önce Pelin, ilk o eklendi hikayemize, 20’li haftalarımızda tanıştık Bodrum’da, 30’lu haftalarda eğitimlere başlamak üzere sözleştik ve bu esnada da birlikte yoga yaptık haftada iki gün.

“Doula” kelimesinin eski Yunancada sözlük karşılığı, köle kadın demekmiş. Sevmiyorum bu manasını. Şimdi karşılığı “doğum destekçisi” ki bu da yetersiz bir tanım. Daha doğrusu bence: Tıbbi olarak size hiçbir müdahale bulunmayan ve o an sizin neye ihtiyacınız varsa, sizin için o olan.