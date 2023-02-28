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Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı deprem bölgesinden paylaştı! ''Kelimeler gerçekten kifayetsiz''

28.02.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından ünlü isimler afet bölgelerine gitmeye ve yardımlar götürmeye devam ediyorlar. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakteri ile gönüllere taht kuran Tamer Karadağlı oldu. Karadağlı deprem bölgesindeki son durumu 'Kelimeler gerçekten kifayetsiz' sözleri ile gözler önüne serdi.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı deprem bölgesinden paylaştı! ''Kelimeler gerçekten kifayetsiz''

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Ünlü isimler afet bölgelerine giderek depremzede çocuklarla biraraya geliyor ve yardımlarını götürüyorlar. Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı da soluğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aldı. Ünlü isim son durumu buradan duygusal sözlerle paylaştı.

''KELİMELER GERÇEKTEN KİFAYETSİZ''

Atv'nin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da Haluk karakteri ile hafızalarımıza kazınan Tamer Karadağlı deprem bölgesi olan Gaziantep'e gitti. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu "Nurdağı... Kelimeler gerçekten kifayetsiz" sözlerini not düşerek üzüntüsünü dile getirdi.

karadağlı paylaşım

KONTEYNER KENTE ZİYARET

Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin organizasyonu İletişim Başkanlığının desteğiyle dizi ve sinema oyuncularından oluşan 15 kişilik ekip, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Burak Haktanır, Musa Evren, İsmail Hakkı Ürün, Birand Tunca, Gökhan Karacık, Yuşa Ebrar Dursunoğlu, Uğurcan Keleş, Muhammed Emre Kaya, Emir Fırat Işık, Ali Buhara Mete, Recep Çavdar, Tamer Karadağlı, Emre Bulut, rap sanatçısı Resul Aydemir ve futbolcu Ümit Karan'ın bulunduğu ekip, ilçedeki konteyner kent içerisinde kurulan çadırlarda çocuklarla bir araya geldi.

Konteyner kentteki çocuklarla oyun oynayıp sohbet eden sanatçılar, bazı depremzedelerin hatıra fotoğrafı çektirme talebini de geri çevirmedi.

tamar karadağlı konteyner

Oyunculardan Tamer Karadağlı ise ülkenin yaşadığı bu deprem felaketinden sonra birçok insanın evsiz kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Çok büyük bir yıkım yaşadık. Konteyner kente gelip çocuklara bir nebze olsun moral verebiliyor olmak bence çok önemli. Çünkü, zaten psikolojik olarak yıkım içindeler. En azından tanıdıkları birilerini gördükleri zaman yüzlerinin birkaç saniye bile gülüyor olması çok önemli diye düşünüyorum. Bugün İslahiye ilçesindeyiz. Çocuklarla vakit geçirdik. Çocuklar çok mutlu oldu. Burada olduğumuz için çok mutlu oldum. "

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