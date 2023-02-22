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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'a büyük şok! Yağmur Atacan açtı ağzını yumdu gözünü: "Hain, kansız!

22.02.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabının hacklendiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, adının kullanıldığını belirtip depremzedeler için mesajlar atıldığını söyledi. Takipçilerine, dolandırıcılara kanmamaları yönünde uyarıda bulunan Pınar Altuğ'a eşi Yağmur Atacan'dan destek geldi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'a büyük şok! Yağmur Atacan açtı ağzını yumdu gözünü: "Hain, kansız!

Pınar Altuğ 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yaptığı paylaşımlarla afetzedelere destek olmaya çalışmıştı. Ünlü oyuncu, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabının hacklendiğini söyleyen Pınar Altuğ, "Özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin" dedi.

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İşte Pınar Altuğ'un o açıklaması:

"Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor! Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık. Yine de böyle bir mesaj gelirse lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler"

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YAĞMUR ATACAN'DAN PINAR ALTUĞ'A DESTEK!

Pınar Altuğ'un yaşadıkları sonrası Yağmur Atacan adeta ateş püskürdü. Ünlü isim, "Bu insanlara ne denir? 'Hain, kansız!' denir" diyerek eşi Pınar Altuğ'a destek verdi.

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