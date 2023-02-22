Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'a büyük şok! Yağmur Atacan açtı ağzını yumdu gözünü: "Hain, kansız!

Pınar Altuğ 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası yaptığı paylaşımlarla afetzedelere destek olmaya çalışmıştı. Ünlü oyuncu, bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabının hacklendiğini söyleyen Pınar Altuğ, "Özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin" dedi.

İşte Pınar Altuğ'un o açıklaması:

"Benden özel mesajla link gelirse lütfen itibar etmeyin! Asrın afetini yaşadığımız şu günlerde birilerini dolandırmaya çalışmak! Bu ahlaksızlığı, insafsızlığı, terbiyesizliği, manyaklığı aklım almıyor! Hesabım bende, gerekli her türlü önlemi aldık. Yine de böyle bir mesaj gelirse lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler"

YAĞMUR ATACAN'DAN PINAR ALTUĞ'A DESTEK!

Pınar Altuğ'un yaşadıkları sonrası Yağmur Atacan adeta ateş püskürdü. Ünlü isim, "Bu insanlara ne denir? 'Hain, kansız!' denir" diyerek eşi Pınar Altuğ'a destek verdi.





